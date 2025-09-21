Агенты ищут для Умярова клубы в Европе. Хавбек может покинуть «Спартак» летом 2026-го, красно-белые хотят не менее 12 млн евро (Sport24)
Как пишет Sport24 со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, испанские агенты, представляющие интересы хавбек «Спартака», начали активно работать над возможным трудоустройством полузащитника в одну из топ-лиг Европы.
Приоритет самого футболиста – Испания и Италия. Сейчас конкретного интереса со стороны «Валенсии», «Вильярреала», «Комо» и «Аталанты» нет, но в «Бетисе» имя Умярова фигурирует в расширенном списке. Но до предметных переговоров или официальных предложений пока не дошло.
Агенты предложили кандидатуру Умярова ряду скаутов, курирующих клубы Ла Лиги и Серии А. Главная задача – найти команду, которая нуждается в игроке его позиции и где стиль Наиля будет близок к тому, который сейчас продвигает Деян Станкович в «Спартаке».
Умяров намерен провести весь сезон-2025/26 в составе красно-белых и вернуться к обсуждению будущего только летом следующего года. Его контракт со «Спартаком» действует до 2029 года, и клуб рассчитывает выручить за игрока не менее 12 млн евро.
При этом стоимость и уровень интереса к трансферу будут напрямую зависеть от итогов выступления «Спартака» в этом сезоне и стабильности игрока. Все ключевые решения будут приниматься летом 2026 года.