  Кристенсен травмировался на тренировке на следующий день после возвращения в общую группу «Барсы». Защитник вряд ли сыграет с «Брюгге»
Кристенсен травмировался на тренировке на следующий день после возвращения в общую группу «Барсы». Защитник вряд ли сыграет с «Брюгге»

Андреас Кристенсен вновь травмировался на тренировке «Барселоны».

Андреас Кристенсен травмировался на следующий день после возвращения в общую группу «Барселоны».

Защитник каталонского клуба досрочно покинул сегодняшнюю тренировку, сообщает Marca. Его участие в завтрашнем матче Лиги чемпионов против «Брюгге» считается маловероятным.

Кристенсен вернулся в общую группу «Барселоны» в понедельник после того, как пропустил матчи с «Реалом» и «Эльче» из-за мышечного дискомфорта. Ранее датчанин не сыграл с «Олимпиакосом» из-за желудочно-кишечного заболевания.

