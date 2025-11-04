Кристенсен травмировался на тренировке на следующий день после возвращения в общую группу «Барсы». Защитник вряд ли сыграет с «Брюгге»
Андреас Кристенсен вновь травмировался на тренировке «Барселоны».
Андреас Кристенсен травмировался на следующий день после возвращения в общую группу «Барселоны».
Защитник каталонского клуба досрочно покинул сегодняшнюю тренировку, сообщает Marca. Его участие в завтрашнем матче Лиги чемпионов против «Брюгге» считается маловероятным.
Кристенсен вернулся в общую группу «Барселоны» в понедельник после того, как пропустил матчи с «Реалом» и «Эльче» из-за мышечного дискомфорта. Ранее датчанин не сыграл с «Олимпиакосом» из-за желудочно-кишечного заболевания.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
