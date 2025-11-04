Александр Мостовой: «Если у команды нет результата, тренер должен уйти – так должно быть всегда. Из «Спартака» все уходят довольными и обеспеченными»

Александр Мостовой: Из «Спартака» все уходят довольными и обеспеченными.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о работе тренеров.

«Я не люблю, когда после прихода нового тренера говорят: «Дайте ему время поработать». А почему тогда тому специалисту, которого вы только что уволили, не дали времени?

Причем все приближенные к этим делам постоянно говорят об этом, потому что понимают: на этом можно заработать. И в других клубах тоже говорят. Например, в «Динамо».

А принцип простой – если у команды нет результата, то тренер должен освободить место и уйти. Так должно быть всегда, в том числе и в «Спартаке».



Я много раз говорил: из «Спартака » никто расстроенным [в финансовом плане] никогда не уходил, все уходят довольными и обеспеченными. Ведь жизнь теперь устроена и все хорошо», – сказал Александр Мостовой .