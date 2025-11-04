Мостовой о «Спартаке»: «Не кажется, что Станкович потерял нити управления командой. 1:2 против чемпиона – достойно. У многих клубов недочеты, а говорят только про «Спартак»

Александр Мостовой: Станкович не потерял нити управления «Спартаком».

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о поражении красно-белых от «Краснодара» (1:2) в матче Мир РПЛ.

«Мне не кажется, что Деян Станкович потерял нити управления командой.

Да, проиграли «Краснодару», а ведь могли и сыграть вничью, на последних минутах у «Спартака» был хороший момент.

Но играли на выезде, против чемпиона страны, поэтому счет 1:2 – достойный результат.

Другое дело, что в игре команды были некоторые шероховатости, но без этого не бывает.

У нас ведь много команд играют с подобными недочетами, но про них ничего не говорят. А говорят только про «Спартак », который всегда находится на виду», – сказал Александр Мостовой .

Мне становится неинтересно смотреть матчи «Спартака»