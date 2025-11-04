  • Спортс
  Коваленко не против сменить российское спортивное гражданство на армянское. Ведутся переговоры («РИА Новости»)
31

Коваленко не против сменить российское спортивное гражданство на армянское. Ведутся переговоры («РИА Новости»)

Российский футболист Коваленко может получить спортивное гражданство Армении.

22-летний полузащитник «Сочи» Александр Коваленко не против смены спортивного гражданства с российского на армянское.

По данным «РИА Новости», по этому поводу ведутся переговоры.

При положительном решении Коваленко сможет претендовать на вызов в национальную команду в 2026 году.

В этом сезоне хавбек провел 10 матчей в Мир РПЛ и не сделал результативных действий. Его статистику можно изучить по ссылке.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РИА Новости»
logoАлександр Коваленко
РИА Новости
logoпремьер-лига Россия
logoСочи
logoСборная России по футболу
logoсборная Армении по футболу
натурализация
