Коваленко не против сменить российское спортивное гражданство на армянское. Ведутся переговоры («РИА Новости»)

Российский футболист Коваленко может получить спортивное гражданство Армении.

22-летний полузащитник «Сочи » Александр Коваленко не против смены спортивного гражданства с российского на армянское.

По данным «РИА Новости», по этому поводу ведутся переговоры.

При положительном решении Коваленко сможет претендовать на вызов в национальную команду в 2026 году.

В этом сезоне хавбек провел 10 матчей в Мир РПЛ и не сделал результативных действий. Его статистику можно изучить по ссылке .