Коваленко не против сменить российское спортивное гражданство на армянское. Ведутся переговоры («РИА Новости»)
Российский футболист Коваленко может получить спортивное гражданство Армении.
22-летний полузащитник «Сочи» Александр Коваленко не против смены спортивного гражданства с российского на армянское.
По данным «РИА Новости», по этому поводу ведутся переговоры.
При положительном решении Коваленко сможет претендовать на вызов в национальную команду в 2026 году.
В этом сезоне хавбек провел 10 матчей в Мир РПЛ и не сделал результативных действий. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РИА Новости»
