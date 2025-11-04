Сергей Ташуев: «ЦСКА – это прогнозируемая команда. Ограниченность в позиционной атаке – большая проблема. Они теряются, если нет пространства впереди»

Сергей Ташуев: ЦСКА – это прогнозируемая команда.

Бывший главный тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев высказался касательно игры ЦСКА.

Команда тренера Фабио Челестини находится на второй строчке в таблице Мир РПЛ.

«ЦСКА – это прогнозируемая команда. Их игра поставлена в направлении быстрых ответных атак, потому что у них есть скоростные футболисты – Глебов, Круговой. Кисляк с Обляковым демонстрируют хорошее взаимодействие.

Но есть ограниченность в позиционной атаке – это большая проблема. Также им нужны более качественные нападающие.

Конкурентоспособная команда, с ними сложно играть, но нужно больше разнообразия в атакующих действиях.

Если у ЦСКА нет пространства впереди, то команда теряется», – сказал Сергей Ташуев .