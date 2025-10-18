  • Спортс
«Барселоне» разрешили играть на «Камп Ноу» с вместимостью 27 000 зрителей. Клуб решил ждать следующего этапа – 47 000

«Барселона» решила отложить возвращение на «Камп Ноу» до увеличения вместимости.

Городской совет разрешил каталонцам играть на реконструированном стадионе, однако при вместимости 27 тысяч зрителей.

Тем не менее «Барселона» отказалась от такого варианта и продолжить играть на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» до того момента, когда власти позволять вместить «Камп Ноу» на 47 тысяч зрителей.

Первоначальное разрешение позволяет клубу открыть трибуны и южную часть первого кольца стадиона.

Следующий этап позволит открыть боковую трибуну, которая также требуется УЕФА для проведения матчей Лиги чемпионов.

