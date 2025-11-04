«Мбаппе будет одним из лучших в истории. Было смешно, когда его критиковали в прошлом сезоне, хотя он забил 44 гола». Сарабия о Килиане

Пабло Сарабия: Мбаппе будет одним из лучших в истории.

Бывший полузащитник «ПСЖ » Пабло Сарабия высказался о Килиане Мбаппе .

«Решительный футболист с невероятной реализацией, которую я мало у кого видел, с огромной жаждой побеждать и отличными качествами.

Невероятный игрок. Он будет одним из лучших в истории – сто процентов.

Мне было очень смешно, когда его критиковали в прошлом сезоне, хотя он забил в общей сложности 44 гола», – сказал Пабло Сарабия , ныне выступающий за «Аль-Араби » в Катаре.