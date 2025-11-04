«Мбаппе будет одним из лучших в истории. Было смешно, когда его критиковали в прошлом сезоне, хотя он забил 44 гола». Сарабия о Килиане
Пабло Сарабия: Мбаппе будет одним из лучших в истории.
Бывший полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия высказался о Килиане Мбаппе.
«Решительный футболист с невероятной реализацией, которую я мало у кого видел, с огромной жаждой побеждать и отличными качествами.
Невероятный игрок. Он будет одним из лучших в истории – сто процентов.
Мне было очень смешно, когда его критиковали в прошлом сезоне, хотя он забил в общей сложности 44 гола», – сказал Пабло Сарабия, ныне выступающий за «Аль-Араби» в Катаре.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
