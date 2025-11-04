  • Спортс
  Канчельскис о «Спартаке»: «Такой великий клуб не должен довольствоваться 4-5-м местом. Не понимаю, когда радуются даже третьему. За чемпионство бороться не готовы»
Канчельскис о «Спартаке»: «Такой великий клуб не должен довольствоваться 4-5-м местом. Не понимаю, когда радуются даже третьему. За чемпионство бороться не готовы»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался по поводу амбиций «Спартака».

2 ноября команда тренера Деяна Станковича проиграла «Краснодару» (1:2).

«Краснодар» – молодцы, победили «Спартак». Хотя я думал, что будет ничья.

«Спартак» в этом сезоне будет бороться за четвертое-пятое, может быть, за третье место. Это было понятно еще в начале чемпионата.

Не знаю, что им нужно, чтобы бороться за первое. Это лучше узнать у руководства, чего они хотят.

Уверен, что такой великий клуб, как «Спартак», не должен довольствоваться четвертым-пятым местом.

Не понимаю, когда радуются даже третьему. Это отговорка – сейчас ничего не дает. «Спартак» пока не готов бороться за чемпионство», – сказал Андрей Канчельскис.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
