«ПСЖ» и «Бавария» великолепно начали сезон, а теперь встречаются в матче ЛЧ – фаворита нет
«ПСЖ» играет с «Баварией» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
У Мюнхена феноменальный старт сезона: команда Венсана Компани выиграла все 15 матчей с общим счетом 54:10. Париж, впрочем, не сильно отстает: проиграли лишь «Марселю», а в прошлом туре ЛЧ отгрузили 7 мячей «Байеру».
В предстоящей игре букмекеры не видят явного фаворита: коэффициент на победу «ПСЖ» составляет 2,39, а на успех «Баварии» – 2,6, ничья оценена кэфом 4,0. Интересно смотрится линия «обе команды забьют во 2-м тайме» за 2,22. На гол Харри Кейна можно зарядить за 1,91, а на забитый мяч Усмана Дембеле – за 2,3.
