«ПСЖ» и «Бавария» великолепно начали сезон, а теперь встречаются в матче ЛЧ – фаворита нет

«ПСЖ» играет с «Баварией» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

У Мюнхена феноменальный старт сезона: команда Венсана Компани выиграла все 15 матчей с общим счетом 54:10. Париж, впрочем, не сильно отстает: проиграли лишь «Марселю», а в прошлом туре ЛЧ отгрузили 7 мячей «Байеру».

В предстоящей игре букмекеры не видят явного фаворита: коэффициент на победу «ПСЖ » составляет 2,39 , а на успех «Баварии» – 2,6, ничья оценена кэфом 4,0 . Интересно смотрится линия «обе команды забьют во 2-м тайме» за 2,22 . На гол Харри Кейна можно зарядить за 1,91 , а на забитый мяч Усмана Дембеле – за 2,3 .

