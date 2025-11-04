  • Спортс
«ПСЖ» и «Бавария» великолепно начали сезон, а теперь встречаются в матче ЛЧ – фаворита нет

«ПСЖ» играет с «Баварией» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

У Мюнхена феноменальный старт сезона: команда Венсана Компани выиграла все 15 матчей с общим счетом 54:10. Париж, впрочем, не сильно отстает: проиграли лишь «Марселю», а в прошлом туре ЛЧ отгрузили 7 мячей «Байеру».

В предстоящей игре букмекеры не видят явного фаворита: коэффициент на победу «ПСЖ» составляет 2,39, а на успех «Баварии»2,6, ничья оценена кэфом 4,0. Интересно смотрится линия «обе команды забьют во 2-м тайме» за 2,22. На гол Харри Кейна можно зарядить за 1,91, а на забитый мяч Усмана Дембеле – за 2,3.

