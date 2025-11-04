Пеп перед матчем с «Боруссией»: «В Германии и Франции все команды из ЛЧ стараются играть в пятницу, чтобы получить больше отдыха. Мне это не нравится, но мы привыкли – менять расписание никто не станет»

Пеп Гвардиола высказался о плотном расписании матчей «Манчестер Сити».

В среду «горожане» примут дортмундскую «Боруссию» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы будем тренироваться завтра утром. Нет [ничего необычного]. Я так делал уже несколько раз, пусть и нечасто, и иногда мне это нравится. Игра с «Борнмутом» была такой напряженной, что я предпочел бы сегодня побыть дома, а завтра потренироваться».

О том, что «Боруссия» отдыхает дольше

«Мы к этому привыкли. Никто не собирается менять расписание. В Германии, во Франции все команды из Лиги чемпионов стараются играть в пятницу, чтобы получить больше [отдыха]. Мне это не нравится, но это так», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».