Ковальчук о предложении назначить Мостового тренером «Спартака»: «Хорошая идея – двумя руками за. Но Станкович очень симпатичен – эмоциональный, харизматичный, такой и нужен»

Илья Ковальчук оценил предложение назначить Александра Мостового тренером «Спартака».

На данный момент красно-белые под руководством Деяна Станковича находятся на 6-м месте в таблице Мир РПЛ, имея в активе 22 балла в 13 матчах.

– Футбольный «Спартак» то прощается с Деяном Станковичем, то оставляет его. Что же делать красно-белым с главным тренером?

– Этот «Спартак » тоже лихорадит. Но там странная ситуация.

Лично мне Станкович как тренер очень симпатичен. Эмоциональный, харизматичный. «Красно-белым» именно такой и нужен.

Когда проводился матч в честь 10-летия арены, и мы сидели в раздевалке – мне показалось, что все пацаны – это очень сплоченная команда. И иностранцы, и русские – все хорошо общаются. Потому что в футболе часто бывает, что легионеры сами по себе держатся.

Но потом Станкович схватил дисквалификацию, пошли разговоры о сборной Сербии… Просто понять прессу всегда сложно.

И видно даже по спартаковцам – сейчас они с горем пополам обыграли «Оренбург» (1:0). С таким составом они, конечно, обязаны играть лучше.

Хотя я приходил на матч ЦСКА – «Спартак» (3:2). Игра получилась классная, и спартаковцы бились очень достойно.

– Но только шестое место в таблице РПЛ. Нужно Александра Мостового поставить главным тренером в «Спартак».

– Хорошая идея. Мостовый уже давно хочет. И даже получил тренерскую лицензию. Я только двумя руками за.

Но надо посмотреть, что будет дальше со Станковичем. Его уход – это пока только слухи, – сказал бывший нападающий хоккейного «Спартака» Илья Ковальчук.