«Челси» и Гюсто обсуждают продление контракта со значительным повышением зарплаты
«Челси» готов продлить соглашение с Мало Гюсто.
Действующий контракт защитника рассчитан до 2030 года, но, учитывая прогресс игрока, стороны уже обсуждают новое соглашение до 2031-го или 2032-го, при этом «синие» готовы значительно повысить французу зарплату.
Гюсто выступает за «Челси» с сезона-2023/24.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMC
