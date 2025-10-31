  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Челси» и Гюсто обсуждают продление контракта  со значительным повышением зарплаты
3

«Челси» и Гюсто обсуждают продление контракта  со значительным повышением зарплаты

«Челси» готов продлить соглашение с Мало Гюсто.

Действующий контракт защитника рассчитан до 2030 года, но, учитывая прогресс игрока, стороны уже обсуждают новое соглашение до 2031-го или 2032-го, при этом «синие» готовы значительно повысить французу зарплату.

Гюсто выступает за «Челси» с сезона-2023/24.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMC
logoМало Гюсто
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Челси» 5 красных карточек в 6 последних матчах. Сегодня Гюсто удалили на 87-й в игре с «Ноттингемом»
18 октября, 13:49
«Челси» разгромил «Ноттингем Форест» 3:0! У Нету и Джеймса по 1+1, Ачимпонг забил победный гол, Гюсто удалили на 87-й
18 октября, 13:24
Мбаппе, Кунде, Барколя, Салиба, Экитике, Олисе, Камавинга – в составе сборной Франции на матчи с Азербайджаном и Исландией в квалификации ЧМ
2 октября, 13:21
Главные новости
Чемпионат России. ЦСКА против «Пари НН», «Зенит» сыграет с «Локо» в субботу
сегодня, 04:24
Спаллетти возглавил «Ювентус», апелляция Валиевой по делу о дисквалификации отклонена, Медведев и Бублик в 1/4 финала «Мастерса», Баттон завершает карьеру и другие новости
сегодня, 04:10
Денисов перед матчем с «Краснодаром»: «Рассчитываем победить. У нас хорошие воспоминания от прошлого выезда туда, когда мы выиграли 3:0»
сегодня, 03:17
Канисарес о Винисиусе: «Преференций от Алонсо он не получит, но агрессии тоже не будет. Хаби поступает разумно, избегая шума в СМИ»
вчера, 22:09
Бородюк о «Динамо»: «Величайший клуб, о котором знают во всем мире. Карпин должен понимать, куда пришел работать. Пока совмещение не дает необходимого результата»
вчера, 21:04
Шченсны назвал Буффона, Яшина, Нойера, Чеха лучшими вратарями в истории. Голкипер «Барсы» в шутку добавил в список себя
вчера, 21:01
Жорди Альба: «Месси – лучший футболист в истории. Выступать с ним было привилегией и гордостью. Я стал намного лучше как игрок»
вчера, 20:14
Писарев о «Спартаке»: «Проблема в том, что Жедсон и Барко – игроки одной позиции. Семак поставил Глушенкова на любимую позицию, а Энрике убедил играть на другой. Как решит Станкович – вопрос»
вчера, 20:01
Нани о шансах «МЮ» на победу в АПЛ: «Почему нет? Аморим преуспевает, отсутствие еврокубков облегчит работу. Если не в этом сезоне, то в следующем обретут уверенность, возможно»
вчера, 19:57
Шченсны об отраженном пенальти Мбаппе в класико: «Тщательно изучаю пенальтистов перед матчами, ищу закономерности. Килиан забил мне в прошлый раз – я знал, что он пробьет так же»
вчера, 19:26
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Дортмунд» в гостях у «Аугсбурга», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
7 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Шабабом», «Аль-Наср» Роналду проведет матч в субботу
29 минут назад
ЦСКА – «Пари НН». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
39 минут назад
Верратти о том, что Италия пропустила два последних ЧМ: «Третий раз будет уже чересчур. Мои дети еще не видели сборную на турнире»
49 минут назад
Защитник «Ростова» Мелехин: «Дзюба часто на поле разговаривает, но надо стараться не обращать внимания, не отвлекаться от игры»
сегодня, 03:59
Александр Ерохин: «Локомотив» — крепкая команда, у нее очень много качественных исполнителей. Нам надо проявить всю свою волю, характер, бороться за каждый мяч»
сегодня, 03:29
Девять человек застали в «Барселоне» и Педри, и Хави. Сколько назовете?
сегодня, 03:00Тесты и игры
Кубок Испании. «Бетис» забил 7 голов «Пальма-дель-Рио», «Леванте» обыграл «Ориуэлу», «Сельта» – «Пуэрто-де-Вегу»
вчера, 21:58
Альба о «Барсе» Флика: «Мне нравится то, что я вижу, клуб правильно выбрал тренера. Нынешняя «Барселона» великолепна»
вчера, 21:54
Чемпионат Италии. «Лацио» и «Пиза» не забили, «Кальяри» проиграл «Сассуоло»
вчера, 21:41