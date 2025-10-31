«Челси» и Гюсто обсуждают продление контракта  со значительным повышением зарплаты

«Челси» готов продлить соглашение с Мало Гюсто.

Действующий контракт защитника рассчитан до 2030 года, но, учитывая прогресс игрока, стороны уже обсуждают новое соглашение до 2031-го или 2032-го, при этом «синие» готовы значительно повысить французу зарплату.

Гюсто выступает за «Челси» с сезона-2023/24.