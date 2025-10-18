У «Челси» 5 красных карточек в 6 последних матчах. Сегодня Гюсто удалили на 87-й в игре с «Ноттингемом»

«Челси» получил красную карточку в пяти из шести последних матчей.

Команда тренера Энцо Марески на выезде обыграла «Ноттингем Форест » (3:0) в игре АПЛ .

Защитник лондонцев Мало Гюсто был удален на 87-й минуте за вторую желтую карточку. Это удаление стало пятым в последних шести матчах для «Челси ».

Ранее лондонцы оставались в меньшинстве в играх с «Манчестер Юнайтед » (Роберт Санчес , 5-я минута), «Брайтоном » (Трево Чалоба , 53-я) и «Бенфикой» (Жоао Педро , 96-я). Кроме того, тренер Мареска получил красную карточку в матче с «Ливерпулем » на 96-й.

На этом отрезке без удалений лондонцы обошлись только в матче Кубка лиги с «Линкольн Сити».