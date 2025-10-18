  • Спортс
  • У «Челси» 5 красных карточек в 6 последних матчах. Сегодня Гюсто удалили на 87-й в игре с «Ноттингемом»
У «Челси» 5 красных карточек в 6 последних матчах. Сегодня Гюсто удалили на 87-й в игре с «Ноттингемом»

«Челси» получил красную карточку в пяти из шести последних матчей.

Команда тренера Энцо Марески на выезде обыграла «Ноттингем Форест» (3:0) в игре АПЛ

Защитник лондонцев Мало Гюсто был удален на 87-й минуте за вторую желтую карточку. Это удаление стало пятым в последних шести матчах для «Челси».

Ранее лондонцы оставались в меньшинстве в играх с «Манчестер Юнайтед» (Роберт Санчес, 5-я минута), «Брайтоном» (Трево Чалоба, 53-я) и «Бенфикой» (Жоао Педро, 96-я). Кроме того, тренер Мареска получил красную карточку в матче с «Ливерпулем» на 96-й.

На этом отрезке без удалений лондонцы обошлись только в матче Кубка лиги с «Линкольн Сити».

