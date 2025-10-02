  • Спортс
  • Мбаппе, Кунде, Барколя, Салиба, Экитике, Олисе, Камавинга – в составе сборной Франции на матчи с Азербайджаном и Исландией в квалификации ЧМ
4

Мбаппе, Кунде, Барколя, Салиба, Экитике, Олисе, Камавинга – в составе сборной Франции на матчи с Азербайджаном и Исландией в квалификации ЧМ

Оглашен состав сборной Франции на ближайший сбор.

В октябре команда Дидье Дешама встретится со сборными Азербайджана и Исландии в квалификации ЧМ-2026.

ВратариЛюка Шевалье («ПСЖ»), Майк Меньян («Милан»), Брис СамбаРенн»).

Защитники: Люка Динь («Астон Вилла»), Мало Гюсто («Челси»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Люка Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Аль-Хилаль»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»).

Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Куадио Коне («Рома»), Майкл Олисе («Бавария»), Адриен Рабьо («Милан»), Кефрен Тюрам («Ювентус»).

Нападающие: Магн Аклиуш («Монако»), Брэдли Барколя («ПСЖ»), Кингсли Коман («Аль-Наср»), Юго Экитике («Ливерпуль»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас»), Килиан Мбаппе («Реал»), Кристофер Нкунку («Милан»).

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер сборной Франции
