Ташуев о Сафонове: «Очень много сделал для нашего футбола, выиграл ЛЧ, но надо больше играть, уже не мальчик. Можно рассмотреть «Марсель» или «Монако», и в Англии он точно будет играть»

Сергей Ташуев советует Матвею Сафонову сменить команду.

«Когда шли разговоры о том, сможет ли Сафонов выиграть конкуренцию у Доннаруммы, я сразу сказал, что Матвею лучше искать другие варианты.

Сафонов в любом случае попал в большой клуб и стал обладателем Лиги чемпионов. Он уже сделал очень многое для самого себя, для «Краснодара» и для всего нашего футбола.

Но сейчас надо думать о том, чтобы больше играть. Сафонов уже не мальчик.

«ПСЖ» так решил. Мы не знаем тех проблем, которые есть у Сафонова внутри клуба. Я не думаю, что он не воспользовался своим шансом. Матвей точно составил вратарям парижского клуба достойную конкуренцию. Может быть много нюансов, почему Сафонов не подошел Парижу: от менталитета до стилистики игры.

Сафонов работал и продолжает работать с лучшими футболистами мира. К нему точно будет интерес со стороны других европейских клубов.

Матвей может рассмотреть «Марсель» или «Монако» во Франции. По своим антропометрическим данным он точно будет играть в Англии. Наверняка он посоветуется с Сергеем Николаевичем Галицким. Будем следить за ходом событий», – сказал экс-тренер «Краснодара».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
