Мерсон о «Челси»: «Решение отпустить Джексона ударит по ним. Состав не так силен, как все говорят – Гиу не справился с «Сандерлендом», Жоао Педро мало тренируется из-за травмы»

Пол Мерсон считает, что «Челси» не хватает Николаса Джексона.

Нападающий «синих» проводит этот сезон в «Баварии» на правах аренды.

«Думаю, решение отпустить Николаса Джексона в начале сезона немного ударит по «Челси».

Марк Гиу не справился с задачей в матче против «Сандерленда».

Недостаточно касаться мяча всего девять-десять раз, играя за доминирующую команду. Жоао Педро также мало тренируется из-за травмы.

Это оставляет «Челси » в невыгодном положении, и, думаю, это показывает, что состав не так силен, как все говорят», – сказал бывший полузащитник «Арсенала» Sky Sports.