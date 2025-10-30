  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мерсон о «Челси»: «Решение отпустить Джексона ударит по ним. Состав не так силен, как все говорят – Гиу не справился с «Сандерлендом», Жоао Педро мало тренируется из-за травмы»
0

Мерсон о «Челси»: «Решение отпустить Джексона ударит по ним. Состав не так силен, как все говорят – Гиу не справился с «Сандерлендом», Жоао Педро мало тренируется из-за травмы»

Пол Мерсон считает, что «Челси» не хватает Николаса Джексона.

Нападающий «синих» проводит этот сезон в «Баварии» на правах аренды.

«Думаю, решение отпустить Николаса Джексона в начале сезона немного ударит по «Челси».

Марк Гиу не справился с задачей в матче против «Сандерленда».

Недостаточно касаться мяча всего девять-десять раз, играя за доминирующую команду. Жоао Педро также мало тренируется из-за травмы.

Это оставляет «Челси» в невыгодном положении, и, думаю, это показывает, что состав не так силен, как все говорят», – сказал бывший полузащитник «Арсенала» Sky Sports.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metro
logoпремьер-лига Англия
logoНиколас Джексон
logoЧелси
logoМарк Гиу
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoЖоао Педро
logoПол Мерсон
logoСандерленд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Джексона первые очки за «Баварию» – гол и ассист в игре с «Пафосом» в ЛЧ
30 сентября, 20:00
Агент Джексона заявил, что форвард не вернется в «Челси» после аренды: «У Николаса были не лучшие отношения с Мареской. «Бавария» – наш приоритет»
17 сентября, 11:22
«Бавария» не выкупит Джексона после аренды, заявил Хенесс: «Николас должен провести 40 матчей в старте, чего не будет ни в коем случае»
7 сентября, 11:46
Агент Джексона Барат о «Баварии»: «Николасу была нужна платформа, соответствующая амбициям. Он видит проект, позволяющий ему написать следующую главу наследия»
2 сентября, 05:55
Главные новости
Экс-игрок «Реала» Альфонсо: «Мне не нравится образ Винисиуса на поле – это не идет на пользу ни ему, ни клубу. Я бы продал его и подписал лучшего центрфорварда мира»
52 минуты назад
17-летний форвард «МЮ» Ибрагимов сменил спортивное гражданство Великобритании на российское. У уроженца Дагестана 2 матча за Англию U16 (Sport Baza)
53 минуты назадВидео
Heineken не будет спонсором ЛЧ с 2027-го. Идут переговоры с пивными брендами AB InBev о 6-летнем контракте на 200 млн евро в год
сегодня, 08:46
Экс-вратарь «Знамени Труда» Заборовский о попадании молнии: «Крестик меня спас, поглотил удар. Один из ожогов был в его форме. Цепочка расплавилась, а крестик хранится в святой воде»
сегодня, 08:43
Челестини о татуировке с Че Геварой: «Он боролся за тех, кто не имеет к нему отношения, а я тоже много боролся в жизни. У меня он без военного берета – никаких отсылок к политике»
сегодня, 08:32
Гладилин о тренере для «Спартака»: «Аленичев, Тихонов и Титов. Не надо искать Талалаевых и Юранов, зарубежные тренеры тоже не нужны. Надо вернуться к истокам, когда работали красно-белые»
сегодня, 08:10
Сегодня празднуется Всемирный день жизни. Добавим ее еще больше в наши креативы к спецпроектам – ищем коммуникационного дизайнера в Сирену!
сегодня, 08:00Вакансия
«Реал» и Суперлига хотят получить 4,5 млрд евро от УЕФА в качестве «возмещения ущерба» (As)
сегодня, 07:40
Бородюк о лимите: «В РПЛ только 10-15 хороших легионеров, остальные – посредственные. Зачем нужны некачественные иностранцы, которые приезжают сидеть на лавке и зарабатывать деньги?»
сегодня, 07:30
Арне Слот: «Люди думают, что у «Ливерпуля» 25 игроков, но у нас 20 футболистов, еще 4 травмированны. Внимание было приковано к деньгам, которые мы потратили»
сегодня, 07:15
Ко всем новостям
Последние новости
Винисиус Жуниор сошелся со своей девушкой Вирджинией Фонсекой. Пара рассталась в начале октября из-за переписок футболиста с другой женщиной
9 минут назадФото
Агент Головина: «Бенитес проявлял интерес еще до ЧМ-2018, было предложение от его «Ньюкасла». Сашей интересовались «Боруссия» и клуб из Саудовской Аравии»
15 минут назад
Абаскаль о «Спартаке»: «Результаты улучшатся, у них отличный состав. Болельщики заслуживают этого»
21 минуту назад
Булыкин о матче «Локо»: «У «Зенита» перевес по составу, но слабые движение и мотивация. За счет мастерства Воробьева и Батракова можно хорошо выступить, Баринов может повести за собой»
27 минут назад
Головин о дубле с «Нантом»: «Суперпозитивные эмоции, очень рад победе и голам. Получилось помочь «Монако» в обороне и искать шансы впереди»
42 минуты назад
Губерниев о Карпине: «Не для 8-го места его приглашали в «Динамо». По‑прежнему очевидно негативное влияние экспертов «Матч ТВ». Сборная выдерживает, а клуб – нет»
сегодня, 08:27
Кубок Испании. «Леванте» против «Ориуэлы», «Сельта» – «Пуэрто-де-Вега», «Бетис» играет с «Пальма-дель-Рио»
сегодня, 08:25
Маротта о том, что Жозеп Мартинес сбил 81-летнего мужчину: «Выражаем глубочайшие соболезнования семье погибшего и сочувствуем нашему игроку. Серьезное и деликатное событие»
сегодня, 08:18
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд. «Уфа» против «Нефтехимика», «Факел» сыграет с «Арсеналом»
сегодня, 07:50
Чемпионат Италии. «Кальяри» примет «Сассуоло», «Лацио» в гостях у «Пизы»
сегодня, 07:45