Агент Джексона заявил, что форвард не вернется в «Челси» после аренды: «У Николаса были не лучшие отношения с Мареской. «Бавария» – наш приоритет»
Агент Николаса Джексона заявил, что форвард не вернется в «Челси».
В летнее трансферное окно форвард перешел в «Баварию» на правах аренды.
– Сыграет ли еще Джексон за «Челси»?
– Определенно нет. У него были не лучшие отношения с Энцо Мареской. Но мы не хотим вражды, прежде всего потому, что «Челси» позволил ему достичь европейского уровня.
Изначально это должна была быть аренда без каких-либо обязательств выкупа. Но мы не хотели возвращаться в «Челси», поэтому клубы достигли соглашения.
Мы хотим провести хороший сезон в «Баварии» – посмотрим, как будет лучше для него. «Бавария», безусловно, является нашим приоритетом, – сказал агент Диоманси Камара в эфире Canal+.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sport
