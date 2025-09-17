  • Спортс
  Агент Джексона заявил, что форвард не вернется в «Челси» после аренды: «У Николаса были не лучшие отношения с Мареской. «Бавария» – наш приоритет»
Агент Джексона заявил, что форвард не вернется в «Челси» после аренды: «У Николаса были не лучшие отношения с Мареской. «Бавария» – наш приоритет»

Агент Николаса Джексона заявил, что форвард не вернется в «Челси».

В летнее трансферное окно форвард перешел в «Баварию» на правах аренды.

– Сыграет ли еще Джексон за «Челси»?

– Определенно нет. У него были не лучшие отношения с Энцо Мареской. Но мы не хотим вражды, прежде всего потому, что «Челси» позволил ему достичь европейского уровня.

Изначально это должна была быть аренда без каких-либо обязательств выкупа. Но мы не хотели возвращаться в «Челси», поэтому клубы достигли соглашения.

Мы хотим провести хороший сезон в «Баварии» – посмотрим, как будет лучше для него. «Бавария», безусловно, является нашим приоритетом, – сказал агент Диоманси Камара в эфире Canal+.

«Бавария» не выкупит Джексона после аренды, заявил Хенесс: «Николас должен провести 40 матчей в старте, чего не будет ни в коем случае»

