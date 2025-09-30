У Джексона первые очки за «Баварию» – гол и ассист в игре с «Пафосом» в ЛЧ
Николас Джексон набрал первые результативные очки за «Баварию».
Форвард мюнхенцев, арендованный у «Челси», отдал голевой пас на Рафаэла Геррейру на 20-й и забил гол на 31-й минуте матча 2-го тура общего этапа ЛЧ против «Пафоса» (4:1, перерыв).
Сенегалец проводит пятую игру за «Баварию».
Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
