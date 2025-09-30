1

У Джексона первые очки за «Баварию» – гол и ассист в игре с «Пафосом» в ЛЧ

Николас Джексон набрал первые результативные очки за «Баварию».

Форвард мюнхенцев, арендованный у «Челси», отдал голевой пас на Рафаэла Геррейру на 20-й и забил гол на 31-й минуте матча 2-го тура общего этапа ЛЧ против «Пафоса» (4:1, перерыв). 

Сенегалец проводит пятую игру за «Баварию». 

Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПафос
logoНиколас Джексон
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Кипр
logoЧелси
logoСборная Сенегала по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бавария» смяла «Пафос» – 5:1! Кейн сделал дубль на Кипре, у Олисе 1+2, у Джексона 1+1
920 минут назад
У Кейна 20 (17+3) очков в 9 матчах сезона за «Баварию». Форвард дважды забил «Пафосу»
29сегодня, 19:43
Главные новости
«Ливерпуль» проиграл два матча подряд впервые с марта. Дальше – «Челси» и «МЮ»
247 минут назад
Лига чемпионов. «Реал» разгромил «Кайрат» в гостях, «Ливерпуль» уступил «Галатасараю», «Челси» победил «Бенфику» Моуринью, «Бавария» забила 5 голов «Пафосу»
10449 минут назад
«Галатасарай» победил «Ливерпуль» – 1:0! Осимхен забил с пенальти в 1-м тайме
1710 минут назад
У «Челси» 2 победы в 6 последних матчах. Дальше – игра с «Ливерпулем»
1111 минут назад
«Челси» победил «Бенфику» благодаря автоголу Риоса – 1:0. Жоао Педро получил красную на 96-й
12313 минут назад
«Бавария» выиграла все 9 матчей сезона с общим счетом 35:8
614 минут назад
Знаменитая академия «Барселоны» называется La Masia. Знаете, что это значит? Расскажем в нашей игре
18 минут назадТесты и игры
Журналист подарил Алонсо игрушечную рыбу, говорящую «Хала Мадрид» голосом Мбаппе, на пресс-конференции после 5:0 с «Кайратом»
1340 минут назадФото
Карпин о матче с «Краснодаром»: «Это не поражение, ничейный результат, одно очко есть. Пенальти – больше для болельщиков. Хотелось бы выиграть, но составы и у «Динамо», и у них не основные»
845 минут назад
Салиба о неготовности перейти в «Реал» по примеру Трента: «Он брал трофеи с «Ливерпулем», а я ничего не выиграл с «Арсеналом». Не могу уйти, ничем не отплатив клубу»
1152 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Гонду об 1:0 с «Рубином»: «Мы – «Зенит», знаем, что играем в великом клубе. Наша цель – победить, на любом поле, в любых обстоятельствах. Это в нашем менталитете»
4 минуты назад
У «Бенфики» 2 победы, ничья и поражение в 4 матчах при Моуринью. Дальше – игра с лидирующим в лиге Португалии «Порту»
29 минут назад
«Интер» разгромил «Славию» в ЛЧ – 3:0. Лаутаро сделал дубль, Думфрис тоже забил
611 минут назад
«Атлетико» разнес «Айнтрахт» – 5:1. Альварес паненкой забил пенальти и сделал два ассиста
716 минут назад
Алонсо о Казахстане: «Хотелось бы провести больше времени здесь, потрясающие горы. «Кайрат» заслужил играть в ЛЧ, атмосфера невероятная»
118 минут назад
«Бавария» смяла «Пафос» – 5:1! Кейн сделал дубль на Кипре, у Олисе 1+2, у Джексона 1+1
920 минут назад
Семак поспорил с журналистом насчет владения «Зенита» в матче с «Рубином»: «В 1-м тайме 56-60% в нашу пользу. Нужно смотреть, кто считает и по какой статистике контроль движения мяча»
526 минут назад
«Мбаппе – лучший игрок в мире, футболист другого уровня. Поэтому он столько стоит, наверное». Тренер «Кайрата» Уразбахтин о хет-трике форварда «Реала»
128 минут назад
Алиссон получил травму в матче с «Галатасараем» – после сэйва при выходе Осимхена один на один. Мамардашвили заменил бразильца
239 минут назад
«Динамо» в 1-м тайме было поострее, играло агрессивно, интенсивно, во 2-м «Краснодар» переломил ход. Украшением матча стала серия пенальти». Мусаев о матче Кубка
255 минут назад