Агент Джексона Барат о «Баварии»: «Николасу была нужна платформа, соответствующая амбициям. Он видит проект, позволяющий ему написать следующую главу наследия»
Агент Николаса Джексона оценил переход футболиста в «Баварию».
Мюнхенский клуб арендовал нападающего у «Челси» с обязательством выкупа за 65 миллионов евро при соблюдении условий.
«Николасу была нужна платформа, соответствующая его амбициям.
В «Баварии» он видит превосходную структуру, футбольную идентичность, учитывающую его сильные стороны, и проект, который позволит ему написать следующую главу своего наследия», – сказал Али Барат, представитель Николаса Джексона.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Сhelsea News
