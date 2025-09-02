Агент Джексона Барат о «Баварии»: «Николасу была нужна платформа, соответствующая амбициям. Он видит проект, позволяющий ему написать следующую главу наследия»

Агент Николаса Джексона оценил переход футболиста в «Баварию».

Мюнхенский клуб арендовал нападающего у «Челси » с обязательством выкупа за 65 миллионов евро при соблюдении условий.

«Николасу была нужна платформа, соответствующая его амбициям.

В «Баварии» он видит превосходную структуру, футбольную идентичность, учитывающую его сильные стороны, и проект, который позволит ему написать следующую главу своего наследия», – сказал Али Барат, представитель Николаса Джексона .