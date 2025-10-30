Сычев об РПЛ: «Привлекательна как продукт и зрелище – я смотрю каждую неделю. Может, не хватает ярких футболистов, но есть талантливая молодежь»
Дмитрий Сычев оценил сегодняшний уровень чемпионата России.
– Уровень Премьер-лиги падает, топчется на месте или повышается?
– Если бы были еврокубки, можно было бы объективно судить. Конечно, их не хватает. Но мне нравится наш чемпионат, смотрю его каждую неделю.
Я не из тех, кто будет говорить: «У нас все плохо, все слабые». У меня немножко другое видение. И как продукт, и как зрелище Премьер-лига привлекательна.
Может, не хватает ярких футболистов, однако, с другой стороны, есть талантливая молодежь, – отметил экс-форвард «Локомотива» и сборной России.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Российская газета»
