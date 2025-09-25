Сычев об отстранении России: «Скоро нас вернут, мне кажется. Подвижки уже идут»
Дмитрий Сычев полагает, что возвращение России в еврокубки не за горами.
– За время отстранения наш чемпионат стал слабее?
– Есть небольшие потери в качестве без еврокубков. Нужно быть объективным.
– Вы ждете возвращения в еврокубки? Как скоро это может произойти?
– Как только так сразу. Вы же знаете продолжение фразы про «наши ожидания». Мне кажется, скоро нас вернут. Подвижки уже идут, – сказал бывший нападающий сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
