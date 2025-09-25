3

Сычев об отстранении России: «Скоро нас вернут, мне кажется. Подвижки уже идут»

Дмитрий Сычев полагает, что возвращение России в еврокубки не за горами.

За время отстранения наш чемпионат стал слабее?

– Есть небольшие потери в качестве без еврокубков. Нужно быть объективным.

Вы ждете возвращения в еврокубки? Как скоро это может произойти?

– Как только так сразу. Вы же знаете продолжение фразы про «наши ожидания». Мне кажется, скоро нас вернут. Подвижки уже идут, – сказал бывший нападающий сборной России. 

