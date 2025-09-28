Дегтярев уверен, что российские клубы вернутся в еврокубки: «Мы никуда не уходили. Еврокубки пока закрыты, но мы вернемся однозначно»
Михаил Дегтярев уверен, что российские клубы вернутся в еврокубки.
«Конечно вернемся. Мы никуда не уходили.
Еврокубки пока закрыты, но мы вернемся однозначно», – заявил министр спорта РФ на марафоне «Знание. Первые».
Российские клубы отстранены от еврокубков с февраля 2022 года.
Дегтярев об ужесточении лимита: «Это один из методов развития молодых игроков. Клубы будут задумываться, если плавно снижать число иностранцев на поле»
