Дегтярев уверен, что российские клубы вернутся в еврокубки: «Мы никуда не уходили. Еврокубки пока закрыты, но мы вернемся однозначно»

Михаил Дегтярев уверен, что российские клубы вернутся в еврокубки.

«Конечно вернемся. Мы никуда не уходили.

Еврокубки пока закрыты, но мы вернемся однозначно», – заявил министр спорта РФ на марафоне «Знание. Первые».

Российские клубы отстранены от еврокубков с февраля 2022 года.

