  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дегтярев уверен, что российские клубы вернутся в еврокубки: «Мы никуда не уходили. Еврокубки пока закрыты, но мы вернемся однозначно»
28

Дегтярев уверен, что российские клубы вернутся в еврокубки: «Мы никуда не уходили. Еврокубки пока закрыты, но мы вернемся однозначно»

Михаил Дегтярев уверен, что российские клубы вернутся в еврокубки.

«Конечно вернемся. Мы никуда не уходили.

Еврокубки пока закрыты, но мы вернемся однозначно», – заявил министр спорта РФ на марафоне «Знание. Первые».

Российские клубы отстранены от еврокубков с февраля 2022 года.

Дегтярев об ужесточении лимита: «Это один из методов развития молодых игроков. Клубы будут задумываться, если плавно снижать число иностранцев на поле»

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?78504 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Sports
Источник: ТАСС
logoМихаил Дегтярев
logoпремьер-лига Россия
ТАСС
Политика
logoЛига конференций УЕФА
logoЛига Европы УЕФА
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Допуск наших олимпийцев зависит от трех человек. Кто они?
66сегодня, 12:25
Дегтярев о победах Гуменника и Петросян на олимпийском отборе: «Мы отвоевали право участвовать в Играх. Будем желать им только золота»
3сегодня, 12:23
Дегтярев об ужесточении лимита: «Это один из методов развития молодых игроков. Клубы будут задумываться, если плавно снижать число иностранцев на поле»
81сегодня, 12:14
МОК в декабре рассмотрит вопрос о восстановлении статуса ОКР
22сегодня, 11:46
Главные новости
Талалаев после 0:1 с ЦСКА: «Поздравляю соперника, они в чемпионской гонке. Но чего‑то запредельного по качеству я не увидел – из 7 игр без удаления и пенальти они не выиграли ни одну»
2911 минут назад
Филин об 0:1 с ЦСКА: «Я лично злой, потому что даем шанс судье нас наказывать, даем шанс сопернику»
1217 минут назад
Чемпионат России. ЦСКА на 95-й вырвал победу над «Балтикой», «Спартак» сыграет с «Пари НН», «Сочи» в гостях у «Динамо» Махачкала
195126 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна, «Бетис» примет «Осасуну», «Сельта» против «Эльче»
10827 минут назадLive
ЦСКА вышел на 1-е место в РПЛ. Армейцы на очко опережают «Локо» и «Краснодар»
6246 минут назад
«Балтика» впервые проиграла в РПЛ – ЦСКА после удаления Андраде на 83-й. У команды Талалаева было 4 победы и 5 ничьих
6953 минуты назад
Гол Дивеева на 95-й принес ЦСКА победу над «Балтикой» – 1:0! Андраде удалили на 83-й
30055 минут назад
Актуальные вакансии и главные новости из жизни Спортса’’ – все в одном месте. Заходите в наш карьерный блог!
56 минут назадВакансия
Хави может возглавить «Аль-Иттихад» вместо уволенного Блана (Маттео Моретто)
12сегодня, 13:15
Президент «Интера» Маротта: «Политики понимают, что Милану нужен новый стадион, надеюсь. За последние 10 лет было построено 53 новых стадиона, а в Италии – только 2»
12сегодня, 13:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Ньюкасл» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
14сегодня, 06:08
Ван Дейк об 1:2 с «Пэлас»: «Ливерпуль» разочарован своей игрой. Если бы мы сыграли вничью, это было бы лишнее очко – к перерыву они могли вести в 3-4 мяча. Нам надо прибавить»
1 минуту назад
Аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок» про футбол получит 3-й сезон
11 минут назадКино
Дивеев про 1:0 с «Балтикой»: «С ними непросто – могут попортить таблицу всем лидерам. Первые 15 минут ЦСКА играл в их футбол, но потом начал больше контролировать мяч»
219 минут назад
Первая лига. «Ротор» в гостях у «Шинника», «Факел» примет «Чайку», «Урал» сыграет со СКА в понедельник
1624 минуты назадLive
«Динамо» Махачкала – «Сочи». Агаларов и Зиньковский играют. Онлайн-трансляция
125 минут назадLive
Колыванов о «Зените»: «Глушенков затмил всех бразильцев. Видно, что Максим с правильным менталитетом, отрабатывает, забивает и играет на партнеров»
328 минут назад
Сильва о Гвардиоле: «Я хотел бы видеть его тренером сборной Испании. Он мог бы привнести стиль с хорошим контролем мяча и постоянным настроем на победу»
530 минут назад
«Всегда пожалуйста». Холанд – о своих 48 очках за матч в официальном Фэнтези АПЛ
139 минут назадФэнтези
У Кисляка 3+4 в 10 матчах РПЛ за ЦСКА. Хавбек сделал ассист на гол Дивеева «Балтике»
1342 минуты назад