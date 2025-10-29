Квеквескири о русском языке для легионеров: «Правильное требование. Разговорный можно выучить за полгода, пытаться обязаны все. Это очень помогает, тебя больше зауважают в команде»
Ираклий Квеквескири считает обязательным изучения русского языка легионерами РПЛ.
Ранее экс-тренер «Спартака» Олег Романцев предложил прописывать такой пункт в контрактах иностранных игроков и тренеров.
«Требование к иностранцам знать русский язык? Все правильно.
Понятное дело, что русский язык очень тяжелый. Но я думаю, за четыре-пять месяцев можно минимум выучить какие-то слова, которые тебе в жизни понадобятся. Как минимум, на тренировках.
Я сам, как человек, который играл за границей знаю, что язык в социуме очень сильно помогает и тебя даже больше зауважают в команде.
Это очень важно – знать русский язык, если ты сюда приезжаешь. Как минимум, разговорный можно выучить за полгода. Не так уж сложно. Пытаться обязаны все», – сказал полузащитник «Оренбурга».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
