Романцев о легионерах: «Хочется, чтобы с уважением относились к России и хотя бы знали, как сказать «здравствуйте» и «до свидания». Неужели мы своих на скамейку не найдем?»

Олег Романцев высказался о возможном сокращении лимита на легионеров в РПЛ.

Министр спорта Михаил Дегтярев ранее заявил, что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в Мир РПЛ планируется ужесточить по схеме «10 легионеров в заявке – 5 на поле».

«Поскольку я сам сейчас не работаю, мне по барабану, какой лимит. Я свое мнение сказал.

Я хочу, чтобы если люди приезжают, то они с уважением относились к нашей стране и хотя бы за полгода знали, как сказать «здравствуйте» и «до свидания». Или хотя бы делали вид, что они пытаются говорить на русском.

Хочется, чтобы к нам приезжали такие игроки, которые без проблем заходили в основной состав.

Зачем приезжать, чтобы сидеть на скамейке? Неужели мы своих на скамейку не найдем?

Посмотрите, сколько людей у нас приезжающих и не проходящих в состав», – заявил бывший главный тренер «Спартака » Олег Романцев .