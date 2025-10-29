Александр Мостовой: «По игре «Спартак» в этом сезоне никому не проиграл – и «Краснодару» не уступит. В том году тоже все кричали, что шансов нет, а команда взяла и выиграла 3:0 в гостях»
Александр Мостовой считает, что «Краснодару» будет непросто со «Спартаком».
– У «Спартака» есть хоть какие‑то шансы в матче с «Краснодаром»?
– Вспомните, как «Спартак» сыграл с «Краснодаром» в том году у них в гостях. Там была уверенная победа 3:0. Тогда все тоже кричали, что нет шансов у команды, а она взяла и выиграла.
Давайте объективно: именно по игре «Спартак» в этом сезоне никому еще не проиграл. С «Ростовом» играли почти 70 минут в меньшинстве, так ребята отыгрались и могли даже выиграть. Думаю, что и «Краснодару» он не уступит по игре, – отметил экс-хавбек красно-белых.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
