Канчельскис о «Спартаке»: «Оставьте уже Станковича до конца сезона. В тройку не попадут, 4-5-е – это их место. Или опять придет тренер со своим пониманием, будет кричать: нужно время, чтобы бороться за титул»

Андрей Канчельскис не верит в попадание «Спартака» в первую тройку.

«Как руководство сейчас будет тренера менять? Станковича раньше надо было менять, в конце прошлого сезона. Поменяют – опять придет тренер со своим пониманием, начнет перестройку, будет кричать: нужно время, чтобы бороться за чемпионство.

Оставьте уже Станковича, ради бога, пускай дорабатывает сезон, а там делайте выводы. В тройку «Спартак » не попадет, четвертое-пятое – это их место», – заявил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».