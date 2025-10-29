Алессандро Костакурта: «Милан» играл лучше без Леау против «Аталанты». С ним это не команда из 11 игроков»
Алессандро Костакурта считает, что Рафаэл Леау вредит игре «Милана».
Миланцы сыграли вничью с «Аталантой» (1:1) в 9-м туре Серии А. Португальский нападающий был заменен в перерыве.
«Милан» играл лучше без Леау. С ним в стартовом составе они пропустили четыре гола в трех матчах – это факт, о котором нужно говорить.
С Леау на поле «Милан» больше не команда из 11 игроков», – заявил бывший защитник «россонери».
На счету Рафаэла 3 гола в 5 матчах Серии А. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sport
