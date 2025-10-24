Леау забил 4 гола в 5 матчах за «Милан» в этом сезоне

Рафаэл Леау забил во втором матче подряд.

Вингер «Милана » открыл счет на 7-й минуте игры 8-го тура Серии А с «Пизой», воспользовавшись передачей Самуэле Риччи.

В прошлой игре, против «Фиорентины», португалец сделал дубль. В общей сложности в пяти играх сезона в составе «россонери» у него четыре гола.

Подробно со статистикой Леау можно ознакомиться здесь .

«Милан» – «Пиза» – 1:0. Леау забил дальним ударом на 7-й минуте. Онлайн-трансляция