Леау забил 4 гола в 5 матчах за «Милан» в этом сезоне
Рафаэл Леау забил во втором матче подряд.
Вингер «Милана» открыл счет на 7-й минуте игры 8-го тура Серии А с «Пизой», воспользовавшись передачей Самуэле Риччи.
В прошлой игре, против «Фиорентины», португалец сделал дубль. В общей сложности в пяти играх сезона в составе «россонери» у него четыре гола.
Подробно со статистикой Леау можно ознакомиться здесь.
«Милан» – «Пиза» – 1:0. Леау забил дальним ударом на 7-й минуте. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
