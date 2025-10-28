Андрей Мостовой о словах Александра про то, что гол «Металлисту» был лучше гола пяткой: «Видел ролик, где он считает, что лучше Зидана, Кака и Пирло. Как я мог забить лучше него?»

Андрей Мостовой сказал, что мнение известного однофамильца для него очень важно.

Ранее экс-полузащитник «Спартака » заявил : «Мой гол «Металлисту » лучше гола Андрея Мостового «Динамо ». При этом он добавил, что матч «Зенита» на момент разговора не смотрел.

«Его мнение очень важно для меня. Говорю это без сарказма.

Пусть он так считает. Видел его ролик, где он считает, что лучше Зидана , Кака и Пирло . Ну что мне сказать? Как я мог забить лучше него? Поэтому Александру удачи», – сказал полузащитник «Зенита».