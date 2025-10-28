Гаджиев о Сталине: «Страна плакала, когда он умер, ему верили. Он выходил после войны победителем. Репрессированные были, оценки давать не хочу»

Гаджи Гаджиев считает, что большинство жителей СССР верила Иосифу Сталину.

– В 1953 году умер Иосиф Сталин, и люди по-разному вспоминают этот момент. Как он отложился у вас?

– Страна плакала. Из тех, кто меня окружал, все плакали. Большая часть населения действительно плакала. Они верили ему. Он же выходил после войны как победитель, наш лидер и человек, который «принял страну с сохой, а оставил с ядерным оружием». Сталин не уехал никуда из Москвы, хотя ему говорили, что надо. И положительное отношение к нему было безоговорочным у абсолютного большинства.

– Есть же репрессированные, так или иначе.

– Да, были. Я не политик, политиков не люблю, потому что они постоянно врут. И какие-то оценки общественно значимые давать не хочу, – сказал президент «Динамо » Махачкала.

