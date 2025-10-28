  • Спортс
  Виктор Гусев: «Комментирует Генич – у меня сразу хорошее настроение. На футбольные шоу времени нет, еле успеваю за новостями следить. Представляете, интервью Пугачевой еще не смотрел»
Виктор Гусев: «Комментирует Генич – у меня сразу хорошее настроение. На футбольные шоу времени нет, еле успеваю за новостями следить. Представляете, интервью Пугачевой еще не смотрел»

Виктору Гусеву нравится работа Константина Генича.

– Кто сейчас лучший комментатор России?

– Скажу лишь одно. Вот если начинается матч и комментирует Костя Генич — у меня сразу хорошее настроение возникает. Он такой оптимист! Заряжаюсь, становится весело. И говорю так не потому, что когда-то вместе с ним работал на матче Австрия – Россия. А других не хочу оценивать – хотя достойных очень много.

– Какие футбольные шоу на YouTube нравятся больше всего?

– Не хватает времени на это. Еле успеваю за новостями в телеграме следить. Представляете, интервью Пугачевой не посмотрел до сих пор. Все откладываю. Кроме РПЛ! – сказал комментатор.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
