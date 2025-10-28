  • Спортс
  • Виктор Гусев: «Задача комментатора – прежде всего гонять мяч. Оценки надо делать дозированно. Еще пагубное дело – заранее готовить шутку: потом ведешь к ней весь репортаж и губишь его»
27

Виктор Гусев рассказал об отношении к оценочным суждениям комментаторов.

– Может ли комментатор давать оценки событиям на поле – или нет, как считает Карпин?

– Это надо очень делать дозированно. Задача комментатора – этому я сам учился у англичан (правда, те вдвоем комментировали) – прежде всего гонять мяч, называть игроков. Чтобы у телезрителя было ощущение, что он сидит на лучшем месте на стадионе, где видит каждого. Это очень сложно! Все и так видят, что армейцы (а кто же еще?) выбили мяч из штрафной. Но зрителям надо точно сказать, что это сделал конкретно Дивеев. Поэтому «выбили армейцы» – это серьезный комментаторский недочет. Еще пагубное дело – заранее готовить шутку, ведь потом ведешь к ней весь свой репортаж и так его безнадежно губишь.

– Вы так не делали?

– Пытался в самом-самом начале карьеры. Ждешь, когда ее вставить, – а потом момент утерян, и ты продолжаешь об этом думать. Кстати, о шутках. Матчи у меня на Первом были самые важные. Начинаешь шутить – идут письма: «Хорошо шутит, но лучше бы после эфира. Мы же тут с валидолом сидим». А вот таких матчей, как у Уткина Англия – Тринидад и Тобаго, у меня просто не было.

– Вы бы себе таких трюков позволить не могли?

– Я же говорю: такой возможности просто не было. Сейчас компенсирую. Корпоративные матчи и работа там с микрофоном – моя отдушина. Когда кто-то сыграл грудью, говорю: «Иванов любит и умеет принять на грудь». И это получает мощный отклик стадиона, мол, вот как в точку попал! – сказал комментатор.

«Выключаю звук, когда смотрю футбол». Карпин против российских комментаторов

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
