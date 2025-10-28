  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Гусев об образовании в СССР: «В инязе было потрясающим. Даже у троечников советского времени грамотность до сих пор осталась! Сейчас приходит молодой – «не» и «ни» перепутаны»
Гусев об образовании в СССР: «В инязе было потрясающим. Даже у троечников советского времени грамотность до сих пор осталась! Сейчас приходит молодой – «не» и «ни» перепутаны»

Виктор Гусев считает, что образование в России деградировало по сравнению с СССР.

– Впервые вы оказались в Америке еще в 1970-х на стажировке. И как писали, влюбились в американцев – увидев то, чего не видели в советских людях. Что именно?

– Доброжелательность, улыбки. Только гораздо позже понял, что есть всякие, и среди американцев. А тогда я был просто ослеплен Америкой, раскованностью местных. Встречал и хиппи – это вообще совершенно другое отношение к жизни.

В Америке совершенно спокойно высказывались на разные темы, что в СССР не было принято. Критиковали все, что хотели. В американскую речь я тоже влюбился, слушал ее с придыханием – и моя за четыре месяца стала такой же. А в инязе же нас учили английскому варианту. Но!

– Что такое?

– Поехал я в Олбани в августе, вернулся в декабре. И… отстал от своей группы в инязе! По теории, по английскому переводу меня обогнали. Образование у нас было потрясающим. Да, массу часов съедали ненужные занятия вроде истории партии или военной подготовки, даже строевой. Но вот военный перевод мне в итоге очень пригодился. И что самое важное, нас обучили и русскому языку. Даже у тех, кто в советское время учился на тройки, до сих пор грамотность осталась! Так ее в хорошем смысле вбивали.

– Сейчас не так?

– Приходит молодой корреспондент на телевидение. Читаю его текст, а там «не» и «ни» перепутаны, запятые как попало, использование деепричастного оборота – вообще гибель! А он мне и говорит: «Ну а зачем исправлять? Я же сам текст озвучиваю. Мне это не нужно. Для себя пишу». Конечно, это ужасно, – сказал комментатор.

