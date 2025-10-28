Спаллетти о «Ювентусе»: «Кто бы ни пришел вместо Тудора, ему повезет: он найдет хорошо подготовленную команду. Сейчас я меньше всего подхожу для разговоров о «Юве»

Лучано Спаллетти уклонился от ответа на вопрос о работе в «Ювентусе».

Ранее сообщалось, что туринцы начали переговоры с бывшим главным тренером сборной Италии. Ранее клуб уволил Игора Тудора.

«Если мне нужно что-то сказать о «Юве» – и сделаю это с радостью, – я бы высказался в пользу Тудора, настоящего мужчины и серьезного человека, опирающегося на ценности. Я видел, как он работает, и он всегда производил на меня впечатление влиятельного человека, кого-то, кто способен проникнуть прямо в сердце.

Тот, кто заменит его, будет счастливчиком, и мне жаль Тудора . Но кто бы это ни был, он найдет хорошо подготовленную команду. На сегодняшний день я меньше всего подхожу для разговоров о «Ювентусе », – сказал Спаллетти в эфире Sky Sport.