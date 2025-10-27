  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дель Пьеро о «Ювентусе»: «Проблема не в Тудоре, эта команда вряд ли взяла бы скудетто с другим тренером. В матче с «Лацио» они не заслуживали поражения»
13

Дель Пьеро о «Ювентусе»: «Проблема не в Тудоре, эта команда вряд ли взяла бы скудетто с другим тренером. В матче с «Лацио» они не заслуживали поражения»

Алессандро Дель Пьеро не считает Игора Тудора виновником проблем «Ювентуса».

В воскресенье туринцы уступили «Лацио» (0:1) в Серии А. Серия «Ювентуса» без побед достигла 7 игр, команда проиграла 3 последних матча с общим счетом 0:4.

– Не слишком ли много путаницы из-за того, что Тудор постоянно меняет состав и тактику?

– Не сказал бы, что «путаница» – подходящее слово. Проблема не в тренере, все гораздо глубже, в том числе в том, как команде было тяжело сплотиться в этом сезоне.

Команда оставалась в игре и не заслуживала поражения – возможно, ничья была бы справедливым результатом. Они неплохо смотрелись и против «Реала», проблемы были в матче с «Комо».

В любом случае, при другом тренере эта команда вряд ли выиграла бы скудетто, – сказал экс-форвард «Ювентуса» в эфире Sky Sport Italia.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Football Italia
logoЮвентус
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРеал Мадрид
logoсерия А Италия
logoЛацио
logoИгор Тудор
logoАлессандро Дель Пьеро
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Похищение хавбека «Зенита» Мостового и зятя депутата Госдумы пытался организовать студент-второкурсник из Петербурга, сообщили в МВД. Исполнители – студенты Морской академии
27 минут назад
«С давлением «Кайрата» не справились Мбаппе, Винисиус и так далее. 4-2-2-2 – это «Лейпциг», их школа». Тренер «Астаны» Бабаян про 1:1 в последнем туре
51 минуту назад
Хотим лучшее оформление к нашим спецпроектам – для этого нам нужен коммуникационный дизайнер. Приходите к нам работать!
57 минут назадВакансия
Дзюба о Батракове: «Сказал ему: «Привет, крашеный!» В мое время на улицу с такими волосами выходить было нельзя. Леша уже большой мастер, есть еще в нашей стране бриллиантики»
сегодня, 09:38
«Да ну на хрен». Винисиус выругался и говорил об уходе из «Реала» после замены в класико, повторяя «Я уйду из команды, мне лучше уйти» (DAZN)
сегодня, 09:28
ТВ «Реала» об удалении Педри в класико: «Это могло случиться раньше. Он упал на глазах Сото Градо, будто его подстрелили, и мог получить желтую за симуляцию»
сегодня, 09:15
Винисиус удивился своей замене в класико, Алонсо сказал вингеру: «Давай, Вини, черт подери!». Вернуться после ухода в раздевалку бразильца убедил тренер вратарей «Реала» (Marca)
сегодня, 08:54
Экс-форвард «Барсы» Салинас о класико: «Одно из худших за последние годы, победил тот, кто был менее слаб. Концовка – отвратительное зрелище, пострадал имидж обеих команд»
сегодня, 08:29
Попытка похищения Андрея Мостового и зятя депутата Госдумы была «инсценировкой задержания», заявил один из подозреваемых. Наниматель – пользователь под ником Сатанист в Telegram
сегодня, 08:16
Создали 3D-версию первого симулятора футбола. Попробуйте!
сегодня, 08:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
КДК не будет рассматривать празднование Беншимола в матче с «Локомотивом». Форвард «Акрона» спустил шорты и схватил себя за пах
18 минут назад
Россия сыграет с Северной Македонией. Прямую трансляцию матча женской сборной смотрите на ВидеоСпортсе’’ в 15:00 мск
32 минуты назадВидео
Стример Мэддисон: «Карпин, иди ##### из «Динамо», пожалуйста. У тебя есть сборная, громи дальше соперников из Лимпопо и изображай тренера»
40 минут назад
Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Батин» примет «Аль-Ахли», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттихадом» во вторник
42 минуты назад
КДК рассмотрит скандирование фанатами «Зенита» оскорбительных выражений на матче с «Динамо»
сегодня, 09:01
Виктор Гусев: «Некоторые болельщики так и умрут, не увидев чемпионства «Динамо»
сегодня, 07:57
Артета назвал победу над «Пэлас» самой важной для «Арсенала» в сезоне: «Соперник – один из лучших в плане организации. Как только потеряешь концентрацию, они тебя накажут»
сегодня, 07:43
«Локомотив» вернулся в Москву из Саранска в 2 часа ночи. Задержка вылета была связана с аккумулятором в самолете
сегодня, 07:28
Шпилевский о новичке «Пари НН» Сарфо: «До «Ариса» он играл в Африке, можно сказать, за килограмм картошки. Нуждаемся в таких ребятах»
сегодня, 07:13
Ловчев назвал Вендела лучшим легионером РПЛ: «Только он выделяется. Когда были Малком и другие – они были сильнее всех на голову»
сегодня, 06:51