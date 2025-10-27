Дель Пьеро о «Ювентусе»: «Проблема не в Тудоре, эта команда вряд ли взяла бы скудетто с другим тренером. В матче с «Лацио» они не заслуживали поражения»

Алессандро Дель Пьеро не считает Игора Тудора виновником проблем «Ювентуса».

В воскресенье туринцы уступили «Лацио » (0:1) в Серии А. Серия «Ювентуса » без побед достигла 7 игр, команда проиграла 3 последних матча с общим счетом 0:4.

– Не слишком ли много путаницы из-за того, что Тудор постоянно меняет состав и тактику?

– Не сказал бы, что «путаница» – подходящее слово. Проблема не в тренере, все гораздо глубже, в том числе в том, как команде было тяжело сплотиться в этом сезоне.

Команда оставалась в игре и не заслуживала поражения – возможно, ничья была бы справедливым результатом. Они неплохо смотрелись и против «Реала », проблемы были в матче с «Комо».

В любом случае, при другом тренере эта команда вряд ли выиграла бы скудетто, – сказал экс-форвард «Ювентуса» в эфире Sky Sport Italia.