Экс-президент «Юве» об увольнении Тудора: «Ответственность на клубе – трансферная кампания оказалась провальной. Из преемников лучше всех Манчинини, Спаллетти я бы исключил»
Сегодня туринцы объявили об отставке хорватского специалиста. Тренер возглавлял команду с марта 2025 года. В последнем матче под его руководством «Юве» уступил «Лацио» со счетом 0:1, продлив серию без побед во всех турнирах до 8 матчей.
«Тудор доказал, что способен на хорошие дела. В прошлом году он чудесным образом вывел «Ювентус» на четвертое место, а также продемонстрировал почти блистательную игру, например, в матче с «Интером».
Что-то работает не так скорее в клубных механизмах, а не у Тудора. Трансферная кампания выглядела многообещающе, но оказалась провальной.
Ответственность лежит на клубе, а первым расплачивается всегда тренер», – заявил Джованни Коболли Джильи.
Также экс-президент ответил на вопрос о потенциальных преемниках Тудора.
«Из всех вариантов наиболее подходящим является Манчини, хотя у меня есть сомнения по его поводу. Я бы исключил Спаллетти», – сказал Джильи.
Касательно экс-тренера «Монцы» и «Фиорентины» Раффаэле Палладино бывший президент заявил, что он «полон доброй воли, но без особого опыта».