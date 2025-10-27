Экс-президент «Юве» об увольнении Тудора: «Ответственность на клубе – трансферная кампания оказалась провальной. Из преемников лучше всех Манчинини, Спаллетти я бы исключил»

Экс-президент «Ювентуса» считает, что клуб не поддерживал работу Игоря Тудора.

Сегодня туринцы объявили об отставке хорватского специалиста. Тренер возглавлял команду с марта 2025 года. В последнем матче под его руководством «Юве» уступил «Лацио» со счетом 0:1, продлив серию без побед во всех турнирах до 8 матчей.

«Тудор доказал, что способен на хорошие дела. В прошлом году он чудесным образом вывел «Ювентус» на четвертое место, а также продемонстрировал почти блистательную игру, например, в матче с «Интером ».

Что-то работает не так скорее в клубных механизмах, а не у Тудора . Трансферная кампания выглядела многообещающе, но оказалась провальной.

Ответственность лежит на клубе, а первым расплачивается всегда тренер», – заявил Джованни Коболли Джильи.

Также экс-президент ответил на вопрос о потенциальных преемниках Тудора.

«Из всех вариантов наиболее подходящим является Манчини , хотя у меня есть сомнения по его поводу. Я бы исключил Спаллетти », – сказал Джильи.

Касательно экс-тренера «Монцы» и «Фиорентины» Раффаэле Палладино бывший президент заявил, что он «полон доброй воли, но без особого опыта».