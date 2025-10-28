Гаджиев об РПЛ: «Наш чемпионат стал лучше, более динамичным, менее безразличным. Все матчи боевые. Возвращаемся к словам Качалина про нагнетательный темп советского футбола»

Гаджи Гаджиев заявил, что РПЛ меняется к лучшему в последние годы.

28 октября президенту «Динамо » (Махачкала) и бывшему тренеру «Анжи» исполнилось 80 лет.

В последние два сезона чемпион России определялся в последнем туре.

«Насколько ни была бы жесткой моя критика в адрес нашего чемпионата, я считаю, что он стал лучше, более динамичным, менее безразличным.

Таких игр, где просто так дарятся очки, практически нет. Все матчи боевые. Мы возвращаемся к тем словам, которые очень любил повторять Гавриил Дмитриевич Качалин, один из основателей советской тренерской школы.

Он говорил: «Наш советский футбол должен вестись в нагнетательном темпе с усиливающимся давлением в конце матча», – сказал Гаджиев .