  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гаджиев об РПЛ: «Наш чемпионат стал лучше, более динамичным, менее безразличным. Все матчи боевые. Возвращаемся к словам Качалина про нагнетательный темп советского футбола»
3

Гаджиев об РПЛ: «Наш чемпионат стал лучше, более динамичным, менее безразличным. Все матчи боевые. Возвращаемся к словам Качалина про нагнетательный темп советского футбола»

Гаджи Гаджиев заявил, что РПЛ меняется к лучшему в последние годы.

28 октября президенту «Динамо» (Махачкала) и бывшему тренеру «Анжи» исполнилось 80 лет.

В последние два сезона чемпион России определялся в последнем туре. 

«Насколько ни была бы жесткой моя критика в адрес нашего чемпионата, я считаю, что он стал лучше, более динамичным, менее безразличным.

Таких игр, где просто так дарятся очки, практически нет. Все матчи боевые. Мы возвращаемся к тем словам, которые очень любил повторять Гавриил Дмитриевич Качалин, один из основателей советской тренерской школы.

Он говорил: «Наш советский футбол должен вестись в нагнетательном темпе с усиливающимся давлением в конце матча», – сказал Гаджиев

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
logoГаджи Муслимович Гаджиев
Гавриил Качалин
logoсборная СССР
logoДинамо Махачкала
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гаджиев о судействе в РПЛ: «Спартак» в матче с ЦСКА просто взяли и расстреляли. Уровень судей не вырос, у них нет единого понимания игры, они сами не знают, когда свистеть, а когда – нет»
14 октября, 11:55
Гаджиев про РПЛ: «Из года в год все сильнее, намного выше уровнем, чем в условном 2019-м, и зрителей все больше. В те годы мы 16 матчей не побеждали в еврокубках – сейчас такого не было бы»
6 октября, 16:06
Гаджиев о бане России: «Возвращение неизбежно. Любые соревнования без нашей страны – это несерьезно. Многое зависит от отношений с США, но ситуация тихо меняется везде»
18 сентября, 17:36
Главные новости
Генсек РФС о развитии футбола: «Благодаря Путину в России прошел ЧМ, хоть завтра устраивай еще один. Строятся академии, участвуем в международных турнирах, невзирая на санкции»
23 минуты назад
Виктор Гусев: «Олигархию и приватизацию воспринимал как гвозди в крышку гроба коммунизма. Главное было не вернуться к советскому строю. Такая идея противоречит природе человека»
40 минут назад
6 команд из ФНЛ выходили в финал FONBET Кубка России. Еще 8 интересных фактов о турнире в нашем новом тесте
47 минут назадТесты и игры
Месси об участии в ЧМ-2026: «Очень хочу поехать. Было бы здорово защитить титул. Приму решение после предсезонки с «Интер Майами»
сегодня, 07:45
Бабаев о Мовсесьяне: «Переход из ЦСКА в «Спартак» давно перестал быть чем-то из ряда вон выходящим. Поэтому не было удивления»
сегодня, 07:15
Игрока «Зенита» Мостового пытались похитить, состав сборной России, слухи об альтернативной Олимпиаде в РФ, «Юве» уволил Тудора и другие новости
сегодня, 06:10
Не знаешь, где найти все о работе в Спортсе’’? Тогда скорее заходи на наш карьерный сайт!
сегодня, 06:00Вакансия
Виктор Гусев про деда-поэта: «Воспевание сталинских репрессий ему приписывается. При этом он поддерживал советский строй. Сталин был для него символом строительства нового общества»
сегодня, 05:55
Ферран спросил Винисиуса перед незабитым Мбаппе пенальти в класико: «Ты что, больше не бьешь?» Вингер «Реала» ответил: «Килиан бьет, мне все равно»
сегодня, 05:40
Роднина об охране для спортсменов на фоне попытки похищения Мостового: «Глупость. Мы столько качаемся, занимаемся, чтобы нам еще охрану выделяли? Просто аккуратнее нужно быть»
сегодня, 04:45Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Лапорта поддержал игроков «Барсы» после поражения в класико. Президент каталонцев выступил перед командой с ободряющей речью (Marca)
5 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд. «Челябинск» примет КАМАЗ, «Торпедо» сыграет с «Кубань Холдингом» в среду, «Факел» и «Арсенал» Тула встретятся в четверг
сегодня, 05:25
Форвард «Спартака» Угальде: «В прошлом сезоне получилось стать лучшим бомбардиром РПЛ. Попробую и в этом. Но главное – результаты команды»
сегодня, 07:30
Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Лечче», «Милан» против «Аталанты», «Интер», «Рома» и «Ювентус» проведут свои матчи в среду
сегодня, 06:55
Кубок Германии. 2-й раунд. «Боруссия» Дортмунд в гостях у «Айнтрахта», «Лейпциг» сыграет с «Энерги», «Бавария», «Байер» и «Штутгарт» проведут свои матчи в среду
сегодня, 06:40
Кубок английской лиги. 1/8 финала. «Гримсби» против «Брентфорда», «Фулхэм» в гостях у «Уикома», «Арсенал», «Ман Сити», «Челси» и «Ливерпуль» проведут свои матчи в среду
сегодня, 06:25
«Атлетико» победил «Бетис» – 2:0. Команда Симеоне 9 матчей подряд не проигрывает в Ла Лиге
вчера, 21:56
Президент Серии А о матче в Перте: «Интер» отклонил предложение по организационным причинам. Мы едем в Австралию не ради денег»
вчера, 21:15
«Ноттингем» хочет 100-120 млн фунтов за Андерсона. «МЮ» и «Ньюкаслу» интересен хавбек
вчера, 21:01
Мхитарян выбыл на месяц из-за травмы бедра. Он не сыграет в дерби с «Миланом» в ноябре
вчера, 20:50