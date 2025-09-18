Гаджи Гаджиев высказался о возможности возвращения России на международную арену.

Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Ранее стало известно , что вопрос отстранения России от международных турниров обсуждался на заседании исполкома УЕФА , которое прошло в Тиране 11 сентября.

Сообщалось, что Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан, Азербайджан выступают за полноценное возвращение России. Против высказались Украина, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Дания, Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия, Англия, Ирландия, Шотландия и Исландия.

«Наше возвращение неизбежно произойдет. Россия – такая страна, без которой любые соревнования, мировые чемпионаты, Олимпийские игры – это несерьезно. Россия – мощная страна, и в спорте в том числе.

Это серьезный политический инструмент воздействия на Россию, но мы видим, что ситуация тихо меняется везде и во всем. И это, конечно, неизбежно приведет к тому, что Россия будет участвовать во всех соревнованиях.

То, что некоторые страны за наше возвращение на международную арену, кажется вполне реалистичным. Конечно, очень многое зависит от отношений между Россией и США – это ключевое во всех ситуациях. Переговоры Путина с Трампом уже были, и если эта связь укрепится, то возвращение на международную арену произойдет достаточно быстро.

Из событий, которые конкретно повлияют на наше возвращение – это, конечно, завершение СВО. Протесты по-прежнему будут сохраняться со стороны некоторых европейских государств: Франции, Германии, Англии – они наиболее агрессивные в этом плане», – сказал президент «Динамо » Махачкала Гаджиев.