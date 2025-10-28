  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Месси об участии в ЧМ-2026: «Очень хочу поехать. Было бы здорово защитить титул. Приму решение после предсезонки с «Интер Майами»
15

Месси об участии в ЧМ-2026: «Очень хочу поехать. Было бы здорово защитить титул. Приму решение после предсезонки с «Интер Майами»

Лионель Месси заявил, что хочет сыграть за сборную Аргентины на ЧМ-2026.

При этом окончательное решение по поводу участия в турнире 38-летний форвард еще не принял.

На прошлой неделе аргентинец продлил контракт с клубом МЛС «Интер Майами» до 2028 года.

«Возможность попасть на чемпионат мира – это что‑то невероятное. Я хотел бы быть в хорошей форме и быть важным игроком для своей сборной, если окажусь на турнире.

Когда в следующем году начну предсезонную подготовку с «Интер Майами» (в МЛС она проходит в январе-феврале – Спортс), я посмотрю, смогу ли выкладываться на 100%. И тогда приму решение.

Конечно, я очень хочу поехать, потому что это чемпионат мира. Мы победили в 2022 году, и было бы здорово защитить титул. Играть за национальную сборную – это всегда исполнение мечты», – сказал Месси

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: NBC Sports
logoМЛС
logoИнтер Майами
logoЧМ-2026
logoСборная Аргентины по футболу
logoЛионель Месси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Савиола о Месси: «Весь футбольный мир хотел, чтобы он выиграл ЧМ, Лео осчастливил всех нас. Я чувствую, что мы приближаемся к концу замечательной истории»
21 октября, 16:59
Агуэро о том, будет ли он просить Месси сыграть на ЧМ-2026: «Все хотят, чтобы Лео играл вечно. Но решение будет зависеть от него»
20 октября, 17:18
Скалони о том, сыграет ли Месси на ЧМ-2026: «Я с ним не говорил. Мы должны оставить его в покое»
8 сентября, 14:25
Месси еще не решил, сыграет ли на ЧМ-2026: «Иду к цели день за днем, руководствуясь ощущениями. Когда чувствую себя хорошо – мне это нравится, когда нет – не получаю удовольствия»
5 сентября, 07:01
Месси еще не определился насчет участия на ЧМ-2026. В окружении Лео сказали, что он примет решение, «когда сочтет нужным»
28 августа, 09:13
Главные новости
Генсек РФС о развитии футбола: «Благодаря Путину в России прошел ЧМ, хоть завтра устраивай еще один. Строятся академии, участвуем в международных турнирах, невзирая на санкции»
24 минуты назад
Виктор Гусев: «Олигархию и приватизацию воспринимал как гвозди в крышку гроба коммунизма. Главное было не вернуться к советскому строю. Такая идея противоречит природе человека»
41 минуту назад
6 команд из ФНЛ выходили в финал FONBET Кубка России. Еще 8 интересных фактов о турнире в нашем новом тесте
48 минут назадТесты и игры
Бабаев о Мовсесьяне: «Переход из ЦСКА в «Спартак» давно перестал быть чем-то из ряда вон выходящим. Поэтому не было удивления»
сегодня, 07:15
Игрока «Зенита» Мостового пытались похитить, состав сборной России, слухи об альтернативной Олимпиаде в РФ, «Юве» уволил Тудора и другие новости
сегодня, 06:10
Не знаешь, где найти все о работе в Спортсе’’? Тогда скорее заходи на наш карьерный сайт!
сегодня, 06:00Вакансия
Виктор Гусев про деда-поэта: «Воспевание сталинских репрессий ему приписывается. При этом он поддерживал советский строй. Сталин был для него символом строительства нового общества»
сегодня, 05:55
Ферран спросил Винисиуса перед незабитым Мбаппе пенальти в класико: «Ты что, больше не бьешь?» Вингер «Реала» ответил: «Килиан бьет, мне все равно»
сегодня, 05:40
Роднина об охране для спортсменов на фоне попытки похищения Мостового: «Глупость. Мы столько качаемся, занимаемся, чтобы нам еще охрану выделяли? Просто аккуратнее нужно быть»
сегодня, 04:45Видео
Генсек РФС о проекте «Футбол в школе»: «Участвуют почти 2 млн детей, доля девочек – 47%! Причем их ведь никто не заставляет. Это важно, женщина – менеджер семьи, по сути»
сегодня, 04:30
Ко всем новостям
Последние новости
Лапорта поддержал игроков «Барсы» после поражения в класико. Президент каталонцев выступил перед командой с ободряющей речью (Marca)
6 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд. «Челябинск» примет КАМАЗ, «Торпедо» сыграет с «Кубань Холдингом» в среду, «Факел» и «Арсенал» Тула встретятся в четверг
сегодня, 05:25
Гаджиев об РПЛ: «Наш чемпионат стал лучше, более динамичным, менее безразличным. Все матчи боевые. Возвращаемся к словам Качалина про нагнетательный темп советского футбола»
53 минуты назад
Форвард «Спартака» Угальде: «В прошлом сезоне получилось стать лучшим бомбардиром РПЛ. Попробую и в этом. Но главное – результаты команды»
сегодня, 07:30
Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Лечче», «Милан» против «Аталанты», «Интер», «Рома» и «Ювентус» проведут свои матчи в среду
сегодня, 06:55
Кубок Германии. 2-й раунд. «Боруссия» Дортмунд в гостях у «Айнтрахта», «Лейпциг» сыграет с «Энерги», «Бавария», «Байер» и «Штутгарт» проведут свои матчи в среду
сегодня, 06:40
Кубок английской лиги. 1/8 финала. «Гримсби» против «Брентфорда», «Фулхэм» в гостях у «Уикома», «Арсенал», «Ман Сити», «Челси» и «Ливерпуль» проведут свои матчи в среду
сегодня, 06:25
«Атлетико» победил «Бетис» – 2:0. Команда Симеоне 9 матчей подряд не проигрывает в Ла Лиге
вчера, 21:56
Президент Серии А о матче в Перте: «Интер» отклонил предложение по организационным причинам. Мы едем в Австралию не ради денег»
вчера, 21:15
«Ноттингем» хочет 100-120 млн фунтов за Андерсона. «МЮ» и «Ньюкаслу» интересен хавбек
вчера, 21:01