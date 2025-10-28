Месси об участии в ЧМ-2026: «Очень хочу поехать. Было бы здорово защитить титул. Приму решение после предсезонки с «Интер Майами»
При этом окончательное решение по поводу участия в турнире 38-летний форвард еще не принял.
На прошлой неделе аргентинец продлил контракт с клубом МЛС «Интер Майами» до 2028 года.
«Возможность попасть на чемпионат мира – это что‑то невероятное. Я хотел бы быть в хорошей форме и быть важным игроком для своей сборной, если окажусь на турнире.
Когда в следующем году начну предсезонную подготовку с «Интер Майами» (в МЛС она проходит в январе-феврале – Спортс), я посмотрю, смогу ли выкладываться на 100%. И тогда приму решение.
Конечно, я очень хочу поехать, потому что это чемпионат мира. Мы победили в 2022 году, и было бы здорово защитить титул. Играть за национальную сборную – это всегда исполнение мечты», – сказал Месси.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.