  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агуэро о том, будет ли он просить Месси сыграть на ЧМ-2026: «Все хотят, чтобы Лео играл вечно. Но решение будет зависеть от него»
Агуэро о том, будет ли он просить Месси сыграть на ЧМ-2026: «Все хотят, чтобы Лео играл вечно. Но решение будет зависеть от него»

Серхио Агуэро считает, что все хотят видеть игру Лионеля Месси вечно.

– Будете ли вы говорить Лионелю Месси, чтобы он сыграл на чемпионате мира следующим летом или, по-вашему, триумф в Катаре стал идеальным прощанием с турниром?

– Я думаю, все хотят, чтобы Лео играл вечно, не так ли? Но это решение будет зависеть от него, когда бы он его ни сделал, – сказал бывший нападающий сборной Аргентины

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля следующего года. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Stake
