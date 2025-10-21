Савиола о Месси: «Весь футбольный мир хотел, чтобы он выиграл ЧМ, Лео осчастливил всех нас. Я чувствую, что мы приближаемся к концу замечательной истории»
Хавьер Савиола порассуждал о будущем Лионеля Месси.
– Как вы думаете, сыграет ли он на чемпионате мира 2026 года?
– Я думаю, что Лео сам этого не знает, потому что я всегда думаю об этом, пытаюсь понять его мысли...
Победой на чемпионате мира он осчастливил всех нас, не только аргентинцев, но и весь футбольный мир, который хотел, чтобы Лео выиграл чемпионат мира. Я думаю, он сыграет [на ЧМ-2026]. Я вижу, что он полон энтузиазма, вовлечен, получает удовольствие.
Но я также чувствую, что мы приближаемся к концу замечательной истории. Я надеюсь, что завершение его карьеры будет соответствовать всему, что он нам дал, – сказал бывший нападающий сборной Аргентины.
Реал Мадрид
Будет ничья
Ювентус
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Gráfico
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости