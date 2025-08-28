Месси еще не определился насчет участия на ЧМ-2026. Решение будет приниматься на ходу

Месси до сих пор не определился насчет участия на ЧМ-2026.

Как сообщает Ole, на данный момент пока нет стопроцентной гарантии, что аргентинец сыграет на чемпионате мира. Месси предпочитает жить «день ото дня» и сейчас нацелен на матч с Венесуэлой в отборе к ЧМ, который пройдет 5 сентября.

В окружении 38-летнего футболиста дали понять, что такого рода решения, как уход из сборной, будут приниматься постепенно.

«Решение будет очень личным, и он примет его тогда, когда сочтет нужным», – рассказали в его окружении.

Пока все указывает на то, что Месси выступит на турнире. В этом уверены главный тренер Аргентины Лионель Скалони и президент ФИФА Джанни Инфантино. Кроме того, этого хочет президент США Дональд Трамп.