  Виктор Гусев про деда-поэта: «Воспевание сталинских репрессий ему приписывается. При этом он абсолютно поддерживал советский строй. Сталин был для него символом строительства нового общества»
Виктор Гусев про деда-поэта: «Воспевание сталинских репрессий ему приписывается. При этом он абсолютно поддерживал советский строй. Сталин был для него символом строительства нового общества»

Виктор Гусев заявил, что его дед не воспевал сталинские репрессии.

– Верно, что ваш дед (поэт Виктор Михайлович Гусев – Спортс) воспевал сталинские репрессии?

– Это ему приписывается.

– «Гнев страны в одном рокочет слове. Я произношу его: расстрел. Расстрелять изменников отчизны… Расстрелять во имя нашей жизни. И во имя счастья - истребить» - эти его строки напечатаны в «Литературной газете» в 1938-м.

– Он этого не писал, нет. При этом Виктор Михайлович абсолютно поддерживал советский строй и Сталина. Сталин был для него символом строительства нового общества. Представьте: новая Москва, улыбающиеся лица, свежий весенний ветер – и он несет коммунизм. Дедушка это приветствовал как романтик. И откровенно обо всем этом писал. От сердца.

Но умер в 1944 году, неделю не дожив до 35. Совсем молодой. И мне очень интересно, что бы было, если бы он прожил чуть дольше. Что бы он писал после войны - в 50-е, до смерти Сталина и оттепели?

– Он бы разочаровался в своих идеалах?

– Не знаю. Он был дважды лауреатом Сталинской премии - за фильм «Свинарка и пастух» и – посмертно – за «Шесть часов вечера после войны». Но, может быть, позже бы и сам подвергся репрессиям. Дедушка и бабушка, например, дружили с семьей Фадеева, писателя, автора «Молодой гвардии», который покончил с собой. Не исключаю, что и дедушку бы ждала какая-то похожая судьба.

– Кто и почему приписывает ему строки про репрессии?

– Написано даже не в его стилистике. Дедушка был человеком гуманным. Не знаю, откуда это взялось. Он писал передовицы для «Правды» в стихах. Предположим, где-то в дальнем ауле заболел мальчик высоко в горах. Поднялся вертолет высоко и его эвакуировал. «Правда» заказывает дедушке на следующий день передовицу в стихах. Все такие произведения есть в собрании сочинений, которые тогда выходили. Так вот, ничего про расстрелы там и близко нет. Если бы уж написал - наверняка бы в те-то годы включили, согласны? – сказал футбольный комментатор. 

Гусев об СССР: «Абсолютное королевство кривых зеркал. Запреты еще могут поддаваться логике, но вы покупали доллары за рубли, а вас за это расстреливали!»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport24.ru
