  • Виктор Гусев о 90-х: «Я помню все ужасы. Зато я получал работу, которую нельзя было представить раньше. На разгул преступного мира, малиновые пиджаки мне отвлекаться было некогда»
25

Виктор Гусев высказался о плюсах и минусах 1990-х в России.

«Я помню все ужасы 90-х. Почему и придумал «Берегите себя» в финале репортажей. Понимал: досмотрев эфир, люди выйдут на улицу – а там неспокойно.

Зато я мог, пусть и безумно напрягаясь, зарабатывать и содержать семью с двумя маленькими дочками. Причем получал работу, которую нельзя было представить раньше. Я постепенно становился комментатором и вскоре получил предложение войти в штат ОРТ.

А на разгул преступного мира, малиновые пиджаки мне и отвлекаться было некогда», – сказал комментатор.

Виктор Гусев: «Падение СССР горячо приветствовал: оказалось, что это колосс на глиняных ногах. Коммунистическая идея вела в никуда. Горбачев – мой герой»

