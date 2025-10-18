  • Спортс
«Урал» общался с Кержаковым насчет работы в клубе. Тренер ждет варианты с «Ростовом» и «Пари НН» (Сергей Ильев)

«Урал» общался с Александром Кержаковым на предмет работы в клубе.

По информации инсайдера Сергея Ильева, тренер прилетал в Екатеринбург на встречу и с президентом «Урала» Григорием Ивановым. Специалисту показали базу и инфраструктуру команды. Это произошло до игры «шмелей» в пятом раунде Пути регионов FONBET Кубка России в Воронеже с «Факелом» (0:1).

Иванов хочет уволить Мирослава Ромащенко, при котором клуб занимает 4-е место в PARI Первой лиге и ранее вылетел из Кубка.  Решающее слово – за главой совета директоров Дмитрием Пумпянским, который пока выступает за Ромащенко.

Сам Кержаков не готов сразу принять команду из-за семейного фактора. Кроме того, экс-форвард сборной России ждет гипотетических вариантов с «Пари НН» и «Ростовом» в Мир РПЛ.

Отмечается, что в шорт-лист потенциальных сменщиков Ромащенко также входит экс-тренер «Краснодара», тульского «Арсенала» и «Ахмата» Александр Сторожук.

Илья Учватов
Metaratings
