Агент Лички о возвращении в РПЛ: «Вряд ли он согласится на менее статусный клуб, чем «Динамо». Про «Спартак» не могу ответить за него»

Марцел Личка готов вернуться в чемпионат России.

Ранее сообщалось , что турецкий «Фатих Карагюмрюк » уволил 48-летнего тренера. С 2023 по 2025 год специалист возглавлял «Динамо».

– Возможно ли возвращение Марцела в РПЛ?

– Да, это возможно, но пока никаких предложений из России не поступало. Если его пригласят в интересный проект, он готов рассмотреть такой вариант хоть сейчас.

При выборе между европейским и российским клубом Личка будет исходить из амбиций команд. Вряд ли он согласится на менее статусный российский клуб, чем «Динамо ».

– Готов ли Марцел возглавить «Спартак»?

– Не могу ответить на этот вопрос за него, – сказал представитель тренера Анатолий Николаев.