Агент Лички о возвращении в РПЛ: «Вряд ли он согласится на менее статусный клуб, чем «Динамо». Про «Спартак» не могу ответить за него»
Марцел Личка готов вернуться в чемпионат России.
Ранее сообщалось, что турецкий «Фатих Карагюмрюк» уволил 48-летнего тренера. С 2023 по 2025 год специалист возглавлял «Динамо».
– Возможно ли возвращение Марцела в РПЛ?
– Да, это возможно, но пока никаких предложений из России не поступало. Если его пригласят в интересный проект, он готов рассмотреть такой вариант хоть сейчас.
При выборе между европейским и российским клубом Личка будет исходить из амбиций команд. Вряд ли он согласится на менее статусный российский клуб, чем «Динамо».
– Готов ли Марцел возглавить «Спартак»?
– Не могу ответить на этот вопрос за него, – сказал представитель тренера Анатолий Николаев.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
