Агент Глебова: «У Лички в час дня Данил был уже свободен, на базе никого нет. У Карпина все понятнее и привычнее: мероприятия в 5-6 вечера начинаются»

Агент Данила Глебова рассказал о распорядке дня в «Динамо» при Валерии Карпине.

«Когда Данил только-только переехал в Москву , для него это был культурный шок. Он хоть и поселился недалеко от базы, все равно пробки какие-то, другой образ жизни. Плюс совершенно другой тренировочный процесс. У Лички в час дня он был уже свободен.

Он не мог понять, как это возможно: выходит из раздевалки, а на базе уже никого нет начиная с футболистов и заканчивая работниками. Все разъехались, все пусто.

А у него проблемы с ахиллом, надо дополнительно позаниматься с реабилитологом. Звонит ему, а тот: «Я уже уехал. Давай завтра». Эта ситуация поначалу его выбивала из колеи. С приходом Карпина все стало понятнее и привычнее, у Валерия Георгиевича все мероприятия в 5-6 вечера начинаются», — сказал Павел Банатин.