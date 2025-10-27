Карпин о составе на матчи с Перу и Чили: «Для галочки» никого не включали. В основном это игроки, уже знакомые с нашими требованиями – времени для «плавного погружения» не будет»

Валерий Карпин прокомментировал выбор игроков для расширенного состава сборной.

«Нам предстоят матчи с сильными соперниками – сборными Перу и Чили. К подготовке отнесемся максимально серьезно, особенно с учетом того, что оба матча будут домашними для сборной России. Поэтому каких-либо экспериментов при формировании расширенного списка ожидать не стоило.

В расширенный список традиционно вошли игроки, лучше всего проявившие себя в последних матчах за свои клубы. Также в него включены несколько футболистов, не получавших большой игровой практики в последних играх, в том числе восстанавливающиеся или сравнительно недавно восстановившиеся после повреждений. Их способности и потенциал хорошо знакомы тренерскому штабу.

При этом учитывалось, что график работы на сборе предусматривает всего две предыгровые и две восстановительные тренировки – времени и возможностей для «плавного погружения» в процесс подготовки не будет. Поэтому в списке в основном игроки, уже знакомые с нашими требованиями и подходом к работе.

«Для галочки» в расширенный список никого не включали – каждый из игроков имеет возможность доказать свою необходимость для сборной в оставшихся до паузы матчах. Все будет зависеть от уровня их выступлений и функционального состояния», – сказал главный тренер сборной России.

