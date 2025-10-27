  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карпин о составе на матчи с Перу и Чили: «Для галочки» никого не включали. В основном это игроки, уже знакомые с нашими требованиями – времени для «плавного погружения» не будет»
20

Карпин о составе на матчи с Перу и Чили: «Для галочки» никого не включали. В основном это игроки, уже знакомые с нашими требованиями – времени для «плавного погружения» не будет»

Валерий Карпин прокомментировал выбор игроков для расширенного состава сборной.

«Нам предстоят матчи с сильными соперниками – сборными Перу и Чили. К подготовке отнесемся максимально серьезно, особенно с учетом того, что оба матча будут домашними для сборной России. Поэтому каких-либо экспериментов при формировании расширенного списка ожидать не стоило.

В расширенный список традиционно вошли игроки, лучше всего проявившие себя в последних матчах за свои клубы. Также в него включены несколько футболистов, не получавших большой игровой практики в последних играх, в том числе восстанавливающиеся или сравнительно недавно восстановившиеся после повреждений. Их способности и потенциал хорошо знакомы тренерскому штабу.

При этом учитывалось, что график работы на сборе предусматривает всего две предыгровые и две восстановительные тренировки – времени и возможностей для «плавного погружения» в процесс подготовки не будет. Поэтому в списке в основном игроки, уже знакомые с нашими требованиями и подходом к работе.

«Для галочки» в расширенный список никого не включали – каждый из игроков имеет возможность доказать свою необходимость для сборной в оставшихся до паузы матчах. Все будет зависеть от уровня их выступлений и функционального состояния», – сказал главный тренер сборной России.

Батраков, Кисляк, Соболев, Глушенков, Сафонов, Головин, Умяров и Захарян – в расширенном составе сборной на матчи с Перу и Чили

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
товарищеские матчи (сборные)
logoСборная Перу по футболу
logoСборная Чили по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карпин – Баринову о промахе в матче с Боливией: «Ржала вся скамейка!» Тренер сборной России провел с микрофоном всю игру
16 октября, 21:25
Карпин о том, что не все игроки приезжают в сборные РФ: «В других возрастах такая тенденция есть. Во взрослой – глобально все хотят, все рвутся»
15 октября, 04:53
Россия не проигрывает 21 матч – с 2021 года
14 октября, 19:37
Главные новости
ТВ «Реала» о Сото Градо: «Этот арбитр очень плох, на международном уровне он не судил ничего важного. Гол Мбаппе не праздновали до розыгрыша с центра – невероятное судейство в лиге Негрейры»
15 минут назад
Умер диктор ЦСКА Плешаков. Матч с «Пари НН» начнется с минуты молчания
28 минут назад
Де Брюйне выбыл на несколько месяцев из-за серьезной травмы бедра в матче с «Интером»
34 минуты назад
Северная Македония – Россия. Спортс’’ показывает матч женской сборной в прямом эфире
36 минут назадВидео
«Ювентус» уволил Тудора после 8-матчевой серии без побед
44 минуты назад
В 13 европейских клубах играют россияне. Вспомните все команды наших легионеров?
56 минут назадТесты и игры
СК РФ возбудил дела по трем статьям по факту попытки похищения хавбека «Зенита» Мостового и зятя депутата Госдумы
56 минут назадВидео
Батраков, Кисляк, Соболев, Глушенков, Сафонов, Головин, Умяров и Захарян – в расширенном составе сборной на матчи с Перу и Чили
сегодня, 11:08
Винисиус мешал Педри говорить с судьей, крича «Он не капитан!». Хавбек «Барсы» оттолкнул вингера «Реала», тот ответил: «Не трогай меня! Нытик, все время болтает»
сегодня, 10:57
Похищение хавбека «Зенита» Мостового и зятя депутата Госдумы пытался организовать студент-второкурсник из Петербурга, сообщили в МВД. Исполнители – студенты Морской академии
сегодня, 10:30
Ко всем новостям
Последние новости
«Динамо» потеряло 12 очков в матчах, в которых вело в счете – больше всех в РПЛ
1 минуту назад
Орлов о голе «Динамо» «Зениту»: «Как можно было его засчитать? Толчок Касереса в спину Мостовому не считается нарушением? Сухой не разобрался в эпизоде»
сегодня, 11:37
«Ювентус» уволит Тудора, тренеру сообщили о решении сегодня утром. Туринцы не побеждают 8 матчей подряд (Фабрицио Романо)
сегодня, 11:28
КДК не будет рассматривать празднование Беншимола в матче с «Локомотивом». Форвард «Акрона» спустил шорты и схватил себя за пах
сегодня, 10:39
Стример Мэддисон: «Карпин, иди ##### из «Динамо», пожалуйста. У тебя есть сборная, громи дальше соперников из Лимпопо и изображай тренера»
сегодня, 10:17
Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Батин» примет «Аль-Ахли», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттихадом» во вторник
сегодня, 10:15
КДК рассмотрит скандирование фанатами «Зенита» оскорбительных выражений на матче с «Динамо»
сегодня, 09:01
Виктор Гусев: «Некоторые болельщики так и умрут, не увидев чемпионства «Динамо»
сегодня, 07:57
Артета назвал победу над «Пэлас» самой важной для «Арсенала» в сезоне: «Соперник – один из лучших в плане организации. Как только потеряешь концентрацию, они тебя накажут»
сегодня, 07:43
«Локомотив» вернулся в Москву из Саранска в 2 часа ночи. Задержка вылета была связана с аккумулятором в самолете
сегодня, 07:28