Максименко сравнялся с Филимоновым по числу матчей за «Спартак» – по 211. Среди вратарей больше только у Дасаева и Маслаченко

Александр Максименко догнал Александра Филимонова по матчам за «Спартак».

Игра Мир РПЛ с «Оренбургом» (1:0) стала для Максименко 211-й в составе московского клуба. Столько же матчей провел Филимонов .

Только два вратаря опережают Максименко по матчам за «Спартак»: Ринат Дасаев (425) и Владимир Маслаченко (220).

Больше всех матчей за «Спартак » провел Федор Черенков (494).