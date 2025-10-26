Максименко сравнялся с Филимоновым по числу матчей за «Спартак» – по 211. Среди вратарей больше только у Дасаева и Маслаченко
Александр Максименко догнал Александра Филимонова по матчам за «Спартак».
Игра Мир РПЛ с «Оренбургом» (1:0) стала для Максименко 211-й в составе московского клуба. Столько же матчей провел Филимонов.
Только два вратаря опережают Максименко по матчам за «Спартак»: Ринат Дасаев (425) и Владимир Маслаченко (220).
Больше всех матчей за «Спартак» провел Федор Черенков (494).
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Спартака»
