  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Максименко сравнялся с Филимоновым по числу матчей за «Спартак» – по 211. Среди вратарей больше только у Дасаева и Маслаченко
20

Максименко сравнялся с Филимоновым по числу матчей за «Спартак» – по 211. Среди вратарей больше только у Дасаева и Маслаченко

Александр Максименко догнал Александра Филимонова по матчам за «Спартак».

Игра Мир РПЛ с «Оренбургом» (1:0) стала для Максименко 211-й в составе московского клуба. Столько же матчей провел Филимонов.

Только два вратаря опережают Максименко по матчам за «Спартак»: Ринат Дасаев (425) и Владимир Маслаченко (220).

Больше всех матчей за «Спартак» провел Федор Черенков (494).

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Спартака»
logoСпартак
logoАлександр Максименко
logoпремьер-лига Россия
logoВладимир Маслаченко
logoАлександр Филимонов
logoФедор Черенков
logoРинат Дасаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Краснодар» лидирует в РПЛ с 29 очками, «Локо» и ЦСКА отстают на два балла, «Зенит» – на три. «Балтика» – пятая, «Спартак» – шестой, «Динамо» – девятое
сегодня, 18:44
«Зачем «Спартаку» Сафонов? Максименко ничем не хуже в хорошей форме, он может быть надежным». Гладилин о вратаре красно-белых
сегодня, 13:57
Защитник «Спартака» Ву по-русски прокомментировал 1:0 с «Оренбургом»: «Сложно, но мы победили»
сегодня, 11:33
Главные новости
Личка уволен из «Фатих Карагюмрюк». Команда экс-тренера «Динамо» идет последней в Турции (A Spor)
45 секунд назад
«Наполи» лидирует в Серии А после 8-го тура, опережая «Рому» по разнице мячей. «Милан» – 3-й, «Интер» – 4-й, «Ювентус» – 8-й
12 минут назад
Мбаппе забил 12 голов «Барсе» в 9 матчах. Больше в XXI веке только у Роналду (20 в 34) и Бензема (16 в 46)
13 минут назад
Венгер о класико: «Реал» производил впечатление, что может забить еще, а «Барса» выглядела беззубой без Левандовского и Рафиньи. В обороне ей не хватало опыта и зрелости»
22 минуты назад
«Ювентус» не выигрывает 1,5 месяца: три поражения подряд и пять ничьих. Голов нет 4 матча
24 минуты назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» уступил «Лацио», «Фиорентина» вырвала ничью с «Болоньей», «Рома» одолела «Сассуоло» в гостях
25 минут назад
«Ювентус» проиграл «Лацио» на выезде – 0:1! Башич забил дальним ударом на 9-й минуте
26 минут назад
Винисиус о матче «Реала» и «Барсы»: «Это класико, много всего происходит. Стараемся сохранять баланс, но это не всегда возможно. Мы не хотим никого обижать»
31 минуту назад
«Ямалю и Винисиусу стоит быть скромнее. Они создают больше проблем, чем пользы. Винисиус не умеет ни побеждать, ни проигрывать». Канисарес об игроках после класико
57 минут назад
Слишкович ответил Талалаеву, заявившему, что ему нравилось играть против Владимира: «Он думает, что станет выше других, унижая их. Это так не работает. Мозг должен быть быстрее языка»
сегодня, 20:55
Ко всем новостям
Последние новости
Хейсен жестом призывал фанатов «Реала» громче скандировать ¡Puta Barça! и прикладывал ладони к ушам после победы в класико
1 минуту назадФото
Чемпионат Испании. «Реал» победил «Барселону», «Райо» против «Алавеса», «Атлетико» сыграет с «Бетисом» в понедельник
5 минут назадLive
Тренер «Вулвс» Перейра поругался с фанатами на стадионе после поражения от «Бернли». Болельщики скандировали «Тебя уволят утром!»
19 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» выиграл у «Страсбура», «Лилль» забил 6 голов «Мецу», «Ницца» победила «Ренн»
19 минут назад
«Титов мог бы возглавить «Спартак». Нужен свой тренер. А зачем тащить малоизвестного иностранца? Их уже столько поменялось, а толку никакого». Зампред Госдумы Жуков о красно-белых
35 минут назад
Итурральде о пенальти «Реала»: «Рука Гарсии двигалась к мячу. Понятие «рикошет» в таком случае не освобождает от наказания»
41 минуту назад
Лапочкин о судействе Сухого в матче «Зенит» – «Динамо»: «В первые 20 минут ничего не свистелось, потом – малейшие контакты. Конечно, это никого не устраивает, хочется единую линию»
46 минут назад
Андрей Мостовой о словах Карпина про его вес: «Раздувают какой‑то конфликт, ничего нет. Нормальные отношения, совсем не обижаюсь. Посчитал меня толстым – и ладно»
53 минуты назад
Экс-судья Николаев о неудалении Расулова: «Сухой поторопился с красной. Лишения явной возможности забить не было, как и излишней агрессии. Желтая – оптимальное решение»
сегодня, 21:01
«Арсенал» выиграл 700 матчей в АПЛ. Больше побед только у «МЮ» – 760
сегодня, 20:57